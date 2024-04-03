В Белгородской области установилась аномально тёплая погода: ждать ли ухудшения?

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
По словам дежурного синоптика отдела гидрометеообеспечения Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светланы Асеевой, с 29 марта по 2 апреля в регионе была зафиксирована аномально тёплая погода. Среднесуточная температура была выше нормы на +7…+12 °C. Связано это было с прохождением тёплого фронта балтийского циклона.
В следующие дни под влиянием холодного атмосферного фронта ожидается постепенное понижение температуры. Так, с 3 по 4 апреля ночью температура воздуха опустится до +4…+9 °C, днём ожидается до +12…+14 °C. Также усилится ветер. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с.
5-6 апреля ночью столбики термометров опустятся до +2…+9 °C, днём температура будет варьироваться от +7 до +12 °C. Помимо этого, ожидаются дожди.
7 и 8 апреля тёплый атмосферный фронт будет приближаться, температура воздуха ночью поднимется уже до +6…+11 °C, днём ожидается от +19 до +24 °C.
К середине апреля погода вернётся к климатическим нормам. До конца месяца температура воздуха по ночам будет варьироваться от +10 до +12 °C, днём — от +15 до +18 °C.
Синоптики отмечают, что тёплые вещи можно уже спрятать в шкаф.