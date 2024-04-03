В Белгородской области установилась аномально тёплая погода: ждать ли ухудшения?

По словам дежурного синоптика отдела гидрометеообеспечения Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светланы Асеевой, с 29 марта по 2 апреля в регионе была зафиксирована аномально тёплая погода. Среднесуточная температура была выше нормы на +7…+12 °C. Связано это было с прохождением тёплого фронта балтийского циклона.