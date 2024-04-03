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Published Сегодня, 06:38

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Updated Сегодня, 06:40

В Белгородской области зафиксировали аномально тёплую погоду

В Белгородской области установилась аномально тёплая погода: ждать ли ухудшения?

3 апреля 2024, 06:38
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области зафиксировали аномально тёплую погоду

Выше нормы температура воздуха была с 29 марта по 2 апреля из-за тёплого фронта балтийского циклона. В следующие дни область накроет холодный атмосферный фронт, сообщает региональное правительство.
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Погода

По словам дежурного синоптика отдела гидрометеообеспечения Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светланы Асеевой, с 29 марта по 2 апреля в регионе была зафиксирована аномально тёплая погода. Среднесуточная температура была выше нормы на +7…+12 °C. Связано это было с прохождением тёплого фронта балтийского циклона.

В следующие дни под влиянием холодного атмосферного фронта ожидается постепенное понижение температуры. Так, с 3 по 4 апреля ночью температура воздуха опустится до +4…+9 °C, днём ожидается до +12…+14 °C. Также усилится ветер. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

5-6 апреля ночью столбики термометров опустятся до +2…+9 °C, днём температура будет варьироваться от +7 до +12 °C. Помимо этого, ожидаются дожди.

7 и 8 апреля тёплый атмосферный фронт будет приближаться, температура воздуха ночью поднимется уже до +6…+11 °C, днём ожидается от +19 до +24 °C.

К середине апреля погода вернётся к климатическим нормам. До конца месяца температура воздуха по ночам будет варьироваться от +10 до +12 °C, днём — от +15 до +18 °C.

Синоптики отмечают, что тёплые вещи можно уже спрятать в шкаф.

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#Общество#Белгородская область#Погода#Температура#Новости Белгорода#Синоптики#Воздух#Белгород#Алина Харина
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