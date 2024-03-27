Тепло, как в мае: погода в четверг порадует белгородцев

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
В четверг, 28 марта, в Белгородской области ожидается переменная область. Преимущественно без осадков. Ветер будет южный, его скорость достигнет 4-9 м/с ночью и 8-13 м/с днём.
Ночью в отдельных районах возможен мороз до -2 °C. Однако уже днём потеплеет до +11…+16 °C.
В ночь на четверг в Белгороде температура составит от 0 до +2 °C. Днём воздух прогреется до +13…+15 °C.
По данным Гидрометцентра, в Старом Осколе в четверг потеплеет до +15 °C, а в Валуйках — до +14 °C.
Напомним, что в пятницу, 29 марта, синоптики обещают небольшой дождь. Выходные пройдут без осадков. Воздух прогреется до +16 °C. Ожидается переменная облачность.