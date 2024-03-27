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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

В Белгородской области потеплеет до +16 °C

Тепло, как в мае: погода в четверг порадует белгородцев

27 марта 2024, 13:23
Фото: 1MI

В Белгородской области потеплеет до +16 °C

При этом ночью в отдельных районах ожидается мороз. Осадков, по прогнозам синоптиков, завтра не предвидится. Подробности сообщили в региональном МЧС.
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Погода

В четверг, 28 марта, в Белгородской области ожидается переменная область. Преимущественно без осадков. Ветер будет южный, его скорость достигнет 4-9 м/с ночью и 8-13 м/с днём.

Ночью в отдельных районах возможен мороз до -2 °C. Однако уже днём потеплеет до +11…+16 °C.

В ночь на четверг в Белгороде температура составит от 0 до +2 °C. Днём воздух прогреется до +13…+15 °C.

По данным Гидрометцентра, в Старом Осколе в четверг потеплеет до +15 °C, а в Валуйках — до +14 °C.

Напомним, что в пятницу, 29 марта, синоптики обещают небольшой дождь. Выходные пройдут без осадков. Воздух прогреется до +16 °C. Ожидается переменная облачность.

Какая погода ожидает белгородцев в последнюю неделю марта?
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