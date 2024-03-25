Какая погода ожидает белгородцев в последнюю неделю марта?

Как сообщает региональное МЧС, завтра, 26 марта в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночь пройдёт без осадков. Днём возможен небольшой дождь. Ветер восточный будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Ночью температура воздуха составит от 0 °C до +5 °C. Днём столбики термометров поднимутся до +8…+13 °C.