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Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Весна

Какая погода ожидает белгородцев в последнюю неделю марта?

25 марта 2024, 12:37
Фото: 1MI
Весна

В последнюю неделю марта в Белгородской области потеплеет

Температура воздуха будет меняться от +9 °C до +16 °C, возможны кратковременные дожди. Прогноз погоды на неделю представили синоптики.
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Погода

Как сообщает региональное МЧС, завтра, 26 марта в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночь пройдёт без осадков. Днём возможен небольшой дождь. Ветер восточный будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Ночью температура воздуха составит от 0 °C до +5 °C. Днём столбики термометров поднимутся до +8…+13 °C.

По данным Гидрометцентра, в Белгороде во вторник ожидается до +13 °C днём. Будет облачно, без осадков.

В среду, 27 марта, воздух прогреется до +9 °C. В четверг, 28 марта, будет солнечно, температура воздуха составит +13 °C.

В пятницу, 29 марта, в областном центре ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха поднимется до +14 °C. В выходные дни будет переменная облачность, столбики термометров поднимутся до +16 °C.

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#Общество#Белгородская область#Погода#Температура#Новости Белгорода#Весна#Белгород#Алина Харина
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