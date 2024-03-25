Какая погода ожидает белгородцев в последнюю неделю марта?

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Как сообщает региональное МЧС, завтра, 26 марта в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночь пройдёт без осадков. Днём возможен небольшой дождь. Ветер восточный будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Ночью температура воздуха составит от 0 °C до +5 °C. Днём столбики термометров поднимутся до +8…+13 °C.
По данным Гидрометцентра, в Белгороде во вторник ожидается до +13 °C днём. Будет облачно, без осадков.
В среду, 27 марта, воздух прогреется до +9 °C. В четверг, 28 марта, будет солнечно, температура воздуха составит +13 °C.
В пятницу, 29 марта, в областном центре ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха поднимется до +14 °C. В выходные дни будет переменная облачность, столбики термометров поднимутся до +16 °C.