Два дня до весны: белгородцы заметили первые подснежники

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
В Белгородской области начали распускаться предвестники весны. Жители Шебекино делятся фотографиями первых подснежников на клумбах в своих дворах. А на улицах были замечены пролески.
Напомним, что первые ещё не распустившиеся подснежники горожане заметили 1 февраля. Позже на городских клумбах увидели первые тюльпаны.
Также стало известно, какие цветы высадят на клумбах Белгорода в этом году. БГБ закупает семена бархатцев, вербены, календулы, пеларгонии, петунии и других цветов. На закупку рассады готовы потратить больше 2 млн рублей.