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Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Подснежники

Два дня до весны: белгородцы заметили первые подснежники

28 февраля 2024, 14:34
Фото: «Шёпот Шебекино»
Подснежники

Под Белгородом заметили подснежники и пролески

Фото публикуют в местных Telegram-каналах. Цветы распускаются на улицах и во дворах местных жителей.

В Белгородской области начали распускаться предвестники весны. Жители Шебекино делятся фотографиями первых подснежников на клумбах в своих дворах. А на улицах были замечены пролески.

Напомним, что первые ещё не распустившиеся подснежники горожане заметили 1 февраля. Позже на городских клумбах увидели первые тюльпаны.

Также стало известно, какие цветы высадят на клумбах Белгорода в этом году. БГБ закупает семена бархатцев, вербены, календулы, пеларгонии, петунии и других цветов. На закупку рассады готовы потратить больше 2 млн рублей.

Подснежники Подснежники
ПролескиПролески
Подснежники
Фото: Шёпот Шебекино
Предвестники весны: в Белгороде уже пробиваются подснежники
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#Общество#Шебекино#Фотофакт#Весна#Подснежники#Пролески#Белгород#Алина Харина
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