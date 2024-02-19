Тюльпаны не взошли: из-за чего Белгорблагоустройство требует 7 млн с подрядчика

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
6 февраля стало известно об иске на 6,9 млн рублей к ООО «Мир» от Белгорблагоустройства. На сайте арбитражного суда пока не указали причину, но журналисты Бел.Ру сделали предположение, что иск может быть связан с контрактом на высадку тюльпанов. По нему в конце 2022 года УБГБ направляло претензию подрядчику. Тогда ведомство требовало неустойку в 122 тысячи рублей.
Чтобы узнать, из-за чего Белгорблагоустройство захотело судиться с «Миром» и какие ещё контракты заключали с этой компанией, мы направили запрос в учреждение.
Все контракты, заключённые с ООО «Мир», пришлись на 2022 год, их было четыре.
28 июня заключили контракт на оказание услуг по текущему содержанию клумб, а по договорам от 27 июля, 10 и 13 октября подрядчик должен был оказывать услуги по содержанию объектов городского зелёного хозяйства, расположенных на земельных участках общего пользования в Белгороде.
Проблемы возникли с тем контрактом, который был заключён 10 октября 2022 года. По нему «Мир» должен был высадить более 2,6 млн луковиц тюльпанов на 11,9 млн рублей. В конце октября ему направили заявку, а 9 декабря — претензию, что услуги не сданы. За каждый день просрочки УБГБ решило начислить пени и получилась неустойка в 122 тысячи рублей. Выплатил подрядчик эти деньги или нет — неизвестно, но позже контракт благополучно закрыли.
Как оказалось, иск к компании «Мир» действительно связан с контрактом на высадку тюльпанов. Только теперь речь идёт не о том, что работы не сдали или не успели высадить луковицы. Контракт-то закрыли, но, как сообщили в Белгорблагоустройстве, весной 2023 года при осмотре городских клумб с тюльпанами, где работал этот подрядчик, выявили участки, на которых «отсутствует всхожесть луковиц».
Неприятная ситуация, согласитесь? Но отреагировали на неё только осенью прошлого года, направив ещё одну претензию в ООО «Мир». А в начале февраля УБГБ подало иск о взыскании суммы ущерба по контракту и убытков в связи с проведением экспертизы. Всё вместе — 7 млн 050 тыс. 745 рублей.
На этой неделе на сайте арбитражного суда опубликовали определение об оставлении искового заявления без движения: истец не оплатил госпошлину. Вернее, оплатил, но ошибся ровно на 700 рублей. Пока дело приостановили.
В конце 2023 года «заготовки» на весну решили сделать иначе. Примечательно, что занимались высадкой в этот раз сотрудники Белгорблагоустройства, и особенно это привлекло внимание горожан в непогоду. 15 декабря на дорогах в Белгороде, в частности на Щорса, случились аварии и большие пробки. Белгородцы колоннами по снегу и льду добирались на работу. И те, кто проходили мимо центра города, были весьма удивлены тому, что коммунальщики вместо уборки дорог занимались высадкой тюльпанов в клумбы.
Объяснили эту «логичную» акцию возмущённым белгородцам только в конце января. Озеленители БГБ рассказали, что тюльпаны высаживали в декабре сразу после поставок: растения привезли — началась высадка. Притом отметили, что луковицам это не вредит и такую практику проводили и в позапрошлом году.
Однако в 2023 году тюльпаны хоть и высаживали в ноябре, но тоже в период снегопада. Тогда главный ландшафтный архитектор Елена Семенкова отмечала, что работы продолжат, несмотря на погодные условия, но согласилась, что время для посадки прошло и в следующем году БГБ постараются «не допускать такого экстрима».
Тем временем журналисты Бел.Ру узнали некоторые сорта цветов, которые сажали коммунальщики под снегопадом. Весной зацветут как минимум три из них: махровые поздние тюльпаны Wicked In Pink, махровые ранние Viking и красные с белой каймой Leen Van Der Mark. Но, несмотря на позднюю посадку, некоторые цветы решили не дожидаться весны и распуститься прям в начале февраля. Жители города заметили на Белгородском Арбате один такой тюльпан. Соседние с ним цветы тоже уже пробиваются из-под земли.