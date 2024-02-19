Тюльпаны не взошли: из-за чего Белгорблагоустройство требует 7 млн с подрядчика

В конце 2023 года «заготовки» на весну решили сделать иначе. Примечательно, что занимались высадкой в этот раз сотрудники Белгорблагоустройства, и особенно это привлекло внимание горожан в непогоду. 15 декабря на дорогах в Белгороде, в частности на Щорса, случились аварии и большие пробки. Белгородцы колоннами по снегу и льду добирались на работу. И те, кто проходили мимо центра города, были весьма удивлены тому, что коммунальщики вместо уборки дорог занимались высадкой тюльпанов в клумбы.