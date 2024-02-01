Предвестники весны: в Белгороде уже пробиваются подснежники

На территориях стран бывшего СССР насчитывается 12 видов подснежников. Некоторые из них включены в Красную книгу. Эти цветы находятся под охраной государства. Сорванные в лесу подснежники запрещено продавать. За это нарушителям грозят штрафы. Однако в России разрешена продажа подснежников, которые выращены в теплицах. Для этого необходимо предоставить сертификат происхождения.