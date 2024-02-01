Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Первые подснежники в Белгороде

Предвестники весны: в Белгороде уже пробиваются подснежники

1 февраля 2024, 08:18
Фото: Telegram-канал «Культурный регион | Белгород»
Первые подснежники в Белгороде

В Белгороде заметили первые подснежники

Несмотря на то, что остаётся ещё целый месяц зимы, в Белгороде начали пробиваться подснежники. Они ещё не зацвели, но уже можно заметить нераспустившиеся бутоны. Фотографиями поделились в Telegram-канале «Культурного региона».

Несмотря на то, что ещё остаётся целый месяц зимы, из-под толщи снега в Белгороде уже пробиваются первые подснежники. Предвестники весны ещё не зацвели — пока видно только нераспустившиеся бутоны.

На территориях стран бывшего СССР насчитывается 12 видов подснежников. Некоторые из них включены в Красную книгу. Эти цветы находятся под охраной государства. Сорванные в лесу подснежники запрещено продавать. За это нарушителям грозят штрафы. Однако в России разрешена продажа подснежников, которые выращены в теплицах. Для этого необходимо предоставить сертификат происхождения.

Напомним, в 2019 году в Белгороде заметили ещё одних предвестников весны. В городе зацвели пролески, которые ещё называют «голубыми подснежниками» из-за схожести с этими цветами.

Первые подснежники в БелгородеПервые подснежники в Белгороде
Первые подснежники в БелгородеПервые подснежники в Белгороде
Первые подснежники в БелгородеПервые подснежники в Белгороде
Первые подснежники в БелгородеПервые подснежники в Белгороде
Первые подснежники в Белгороде
Фото: Telegram-канал «Культурный регион | Белгород»
Весна в Белгород пришла с первыми пролесками
Узнать подробнее
Читайте также:
Что станет с растениями и садами завершившегося «Белгорода в цвету»?Одну из цветочных композиций оставили в парке после фестиваля «Белгород в цвету»В парке Победы высадят 14 тысяч хризантем к фестивалю «Белгород в цвету»
#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Весна#Подснежники#Белгород#Наталья Корявых
Подпишитесь
По картам уроков или онлайн? Как проведут занятия для белгородцев, выбравших дистант
Сегодня, 07:46
Дождались: названа сумма, за которую отремонтируют мост со смайлами в Белгороде
Сегодня, 07:24
Утро под Белгородом выдалось громким: сработала ПВО
Сегодня, 05:14
«Новая реальность»: ирландский журналист — о том, как Белгород живёт под обстрелами
Сегодня, 09:34
Почти 100 белгородских компаний не предоставили отчёты о загрязнении воздуха
Сегодня, 09:41
«Хочется, чтобы это не пригодилось»: в Белгороде на случай ЧС укрепили 421 остановку
Сегодня, 06:37