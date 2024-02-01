Предвестники весны: в Белгороде уже пробиваются подснежники

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Несмотря на то, что ещё остаётся целый месяц зимы, из-под толщи снега в Белгороде уже пробиваются первые подснежники. Предвестники весны ещё не зацвели — пока видно только нераспустившиеся бутоны.
На территориях стран бывшего СССР насчитывается 12 видов подснежников. Некоторые из них включены в Красную книгу. Эти цветы находятся под охраной государства. Сорванные в лесу подснежники запрещено продавать. За это нарушителям грозят штрафы. Однако в России разрешена продажа подснежников, которые выращены в теплицах. Для этого необходимо предоставить сертификат происхождения.
Напомним, в 2019 году в Белгороде заметили ещё одних предвестников весны. В городе зацвели пролески, которые ещё называют «голубыми подснежниками» из-за схожести с этими цветами.