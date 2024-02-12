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Published Сегодня, 07:48

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Цветы

Цинния изящная и сальвия блестящая украсят улицы Белгорода

12 февраля 2024, 07:48
Фото: 1MI
Цветы

На цветы и рассаду для высадки в Белгороде потратят 3,7 млн рублей

Белгорблагоустройство разместило закупки на поставку рассады и семян. Определение поставщика уже завершено. Документы появились на сайте госзакупок.

Белгорблагоустройство закупает семена цветочных культур. Их должны поставить в течение 10 дней с даты заключение контракта. Определение поставщика уже завершено. Начальная цена контракта составляет 2 млн 333 тыс. 250 рублей.

Известно, что исполнитель должен будет поставить 225 тыс. срезанных цветов и бутонов, а также семян. Это будут семена бархатцев, вербены, календулы, пеларгонии, петунии и других цветов.

Ещё одна закупка касается поставки рассады цветов. Имя поставщика уже определили. Цветы должны будут поставить также в течение 10 дней после заключения контракта.

На этот раз подрядчику предстоит привезти 44 100 штук цветов. Согласно документам, это будут различные виды бегонии, гвоздики, калибрахоа и другие. Начальная цена контракта составила 1 млн 380 тыс. 771 рубль.

В обоих случаях поставщиком стало ООО «Лидер».

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