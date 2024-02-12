Цинния изящная и сальвия блестящая украсят улицы Белгорода

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Белгорблагоустройство закупает семена цветочных культур. Их должны поставить в течение 10 дней с даты заключение контракта. Определение поставщика уже завершено. Начальная цена контракта составляет 2 млн 333 тыс. 250 рублей.
Известно, что исполнитель должен будет поставить 225 тыс. срезанных цветов и бутонов, а также семян. Это будут семена бархатцев, вербены, календулы, пеларгонии, петунии и других цветов.
Ещё одна закупка касается поставки рассады цветов. Имя поставщика уже определили. Цветы должны будут поставить также в течение 10 дней после заключения контракта.
На этот раз подрядчику предстоит привезти 44 100 штук цветов. Согласно документам, это будут различные виды бегонии, гвоздики, калибрахоа и другие. Начальная цена контракта составила 1 млн 380 тыс. 771 рубль.
В обоих случаях поставщиком стало ООО «Лидер».