Что станет с растениями и садами завершившегося «Белгорода в цвету»?

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
В мэрии сообщили, что парк Победы приводят в порядок после фестиваля «Белгород в цвету». Растения и сады, оставшиеся после цветочного праздника, перевозят на другие площадки. Завершить работы планируют к выходным.
В парке «Котофей» уже демонтировали и перевезли почти все сады. Большая часть растений останется в областном центре. Ими украсят школы, больницы, культурные учреждения. Также сообщается, что во время фестиваля белгородцам представили более 50 детских, инклюзивных и муниципальных садов.
В администрации считают, что одной из самых ярких стала композиция «Уголок знаний», которая разрабатывалась озеленителями из Алексеевки. На днях её перенесут в Центральный парк. Композиция станет местом для обмена книгами.
Напомним, «Белгород в цвету» проходил в областном центре с 8 по 10 сентября. Одну из основных композиций — «Белый сад» — решили оставить на главной аллее у набережной в парке Победы.