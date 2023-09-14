Что станет с растениями и садами завершившегося «Белгорода в цвету»?

В парке «Котофей» уже демонтировали и перевезли почти все сады. Большая часть растений останется в областном центре. Ими украсят школы, больницы, культурные учреждения. Также сообщается, что во время фестиваля белгородцам представили более 50 детских, инклюзивных и муниципальных садов.