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Published Сегодня, 07:46

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Updated Сегодня, 07:48

Площадки после фестиваля "Белгород в цвету"

Что станет с растениями и садами завершившегося «Белгорода в цвету»?

14 сентября 2023, 07:46
Фото: Telegram-канал мэрии Белгорода
Площадки после фестиваля "Белгород в цвету"

Сады «Белгорода в цвету» перевозят в разные части города

Растения и сады, которые остались после цветочного праздника, развозят в другие места, а площадки в парке Победы приводят в порядок. Завершить работы планируют к выходным, сообщили в мэрии.

В мэрии сообщили, что парк Победы приводят в порядок после фестиваля «Белгород в цвету». Растения и сады, оставшиеся после цветочного праздника, перевозят на другие площадки. Завершить работы планируют к выходным.

В парке «Котофей» уже демонтировали и перевезли почти все сады. Большая часть растений останется в областном центре. Ими украсят школы, больницы, культурные учреждения. Также сообщается, что во время фестиваля белгородцам представили более 50 детских, инклюзивных и муниципальных садов.

В администрации считают, что одной из самых ярких стала композиция «Уголок знаний», которая разрабатывалась озеленителями из Алексеевки. На днях её перенесут в Центральный парк. Композиция станет местом для обмена книгами.

Напомним, «Белгород в цвету» проходил в областном центре с 8 по 10 сентября. Одну из основных композиций — «Белый сад» — решили оставить на главной аллее у набережной в парке Победы.

Площадки после фестиваля "Белгород в цвету"Площадки после фестиваля "Белгород в цвету"
Площадки после фестиваля "Белгород в цвету"Площадки после фестиваля "Белгород в цвету"
Площадки после фестиваля "Белгород в цвету"Площадки после фестиваля "Белгород в цвету"
Площадки после фестиваля "Белгород в цвету"
Фото: Telegram-канал мэрии Белгорода
Одну из цветочных композиций оставили в парке после фестиваля «Белгород в цвету»
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#Город#Белгородская область#Фестиваль#Праздник#Композиции#Белгород#Наталья Корявых#Белгород в цвету
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