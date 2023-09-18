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Цветы

Белгородские чиновники закупают цветы на 2,2 млн рублей

18 сентября 2023, 13:44
Фото: 1MI
Цветы
В Сети опубликовали закупки на оказание услуг по оформлению букетов из цветов и их поставке на 2024 год, а также на поставку цветочной продукции. На текущий момент подаются заявки. Поставщиков определят 28 сентября, следует из данных сайта госзакупок.

Белгородские власти закупают цветы на более чем 2,2 млн рублей. На сайте госзакупок появилось два лота — на оказание услуг по оформлению букетов из цветов свежесрезанных и их поставке на 2024 год, а также поставку цветочной продукции.

В первой закупке заказчиком выступает администрация губернатора Белгородской области. Начальная цена контракта — 2 млн рублей. Заявки подаются до 26 сентября, а поставщика определят 28 сентября. От исполнителя требуется оформить букеты из свежесрезанных цветов, а затем их доставить к месту. Поставки должны выполняться в течение года — с 1 января по 25 декабря 2024 года.

В букеты войдут хризантемы, розы, герберы, орхидеи, гортензии, лилии и ряд других цветов. В общей сложности требуется создать не менее девяти видов различных букетов.

Во второй закупке указано, что заказчиком выступает мэрия Белгорода. Цена контракта — 250 тыс. рублей. Определение поставщика пройдёт также 28 сентября. В букеты войдут разные виды роз, гвоздики, хризантемы и другие цветы. Поставка товара осуществляется вплоть до 31 декабря 2023 года.

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#Белгородская область#Госзакупки#Новости Белгорода#Цветы#Мэрия#Белгород#Наталья Корявых#Поставщик#Администрация губернатора#Букеты
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