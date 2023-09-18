Белгородские чиновники закупают цветы на 2,2 млн рублей

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Белгородские власти закупают цветы на более чем 2,2 млн рублей. На сайте госзакупок появилось два лота — на оказание услуг по оформлению букетов из цветов свежесрезанных и их поставке на 2024 год, а также поставку цветочной продукции.
В первой закупке заказчиком выступает администрация губернатора Белгородской области. Начальная цена контракта — 2 млн рублей. Заявки подаются до 26 сентября, а поставщика определят 28 сентября. От исполнителя требуется оформить букеты из свежесрезанных цветов, а затем их доставить к месту. Поставки должны выполняться в течение года — с 1 января по 25 декабря 2024 года.
В букеты войдут хризантемы, розы, герберы, орхидеи, гортензии, лилии и ряд других цветов. В общей сложности требуется создать не менее девяти видов различных букетов.
Во второй закупке указано, что заказчиком выступает мэрия Белгорода. Цена контракта — 250 тыс. рублей. Определение поставщика пройдёт также 28 сентября. В букеты войдут разные виды роз, гвоздики, хризантемы и другие цветы. Поставка товара осуществляется вплоть до 31 декабря 2023 года.