Сильный ветер задержится в Белгородской области, дожди тоже омрачат погоду

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
4 апреля на территории региона ожидается переменная облачность. Ночью осадков не предвидится. Днём возможны небольшие дожди.
С запада порывы ветра ожидаются со скоростью 8-13 м/с. Местами ветер усилится до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью будет +4…+9 ˚С и +11…+16 ˚С днём.
В Белгороде в ночь на четверг столбик термометра остановится на отметке +8 ˚С. Днём потеплеет до +14 ˚С. Ожидается облачная погода без осадков.
Добавим, что Гидрометцентр объявил в Белгородской области жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.
Совсем недавно в регионе зафиксировали аномально тёплую погоду, с 29 марта по 2 апреля. В те дни температура была выше нормы на +7…+12 °C. Это было связано с прохождением тёплого фронта балтийского циклона.