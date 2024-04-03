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Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Дождь

Сильный ветер задержится в Белгородской области, дожди тоже омрачат погоду

3 апреля 2024, 13:20
Фото: 1MI
Дождь

Ветер до 17 м/с ожидается в Белгородской области

4 апреля днём в Белгородской области пройдут небольшие дожди. Установится облачная с прояснениями погода, сообщает МЧС
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Погода

4 апреля на территории региона ожидается переменная облачность. Ночью осадков не предвидится. Днём возможны небольшие дожди.

С запада порывы ветра ожидаются со скоростью 8-13 м/с. Местами ветер усилится до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью будет +4…+9 ˚С и +11…+16 ˚С днём.

В Белгороде в ночь на четверг столбик термометра остановится на отметке +8 ˚С. Днём потеплеет до +14 ˚С. Ожидается облачная погода без осадков.

Добавим, что Гидрометцентр объявил в Белгородской области жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

Совсем недавно в регионе зафиксировали аномально тёплую погоду, с 29 марта по 2 апреля. В те дни температура была выше нормы на +7…+12 °C. Это было связано с прохождением тёплого фронта балтийского циклона.

В Белгородской области установилась аномально тёплая погода: ждать ли ухудшения?
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#Общество#Белгородская область#Погода#Дождь#Новости Белгорода#Ветер#Прогноз погоды#Белгород#Маргарита Водолажская
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