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Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Синоптики обещают белгородцам тёплые выходные

Заморозки ночью и майское тепло днём: белгородцам рассказали о капризах погоды

5 апреля 2024, 12:51
Фото: 1MI

Синоптики обещают белгородцам тёплые выходные

Осадков в субботу и воскресенье не ожидается. Температура воздуха в среднем по области составит +12…+17 °C. Прогноз погоды сообщает МЧС по Белгородской области.
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Погода

В субботу, 6 апреля, в регионе установится переменная облачность. Дождей не ожидается. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет варьироваться от -2 °C до +3 °C. Днём ожидается от +12 °C до +17 °C.

По данным Гидрометцентра, в Белгороде температура воздуха ближайшей ночью опустится до +1 °C. Днём столбики термометров поднимутся до +15 °C.

В Валуйках днём в субботу потеплеет до +16 °C, а в Старом Осколе — до +15 °C.

В воскресенье, 7 апреля, в Белгороде будет облачно. Ночью температура воздуха опустится до +6 °C, днём поднимется до +18 °C. Осадков не ожидается.

В Валуйках и Старом Осколе в воскресенье столбики термометров поднимутся до +19 °C.

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