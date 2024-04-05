Заморозки ночью и майское тепло днём: белгородцам рассказали о капризах погоды

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
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Updated Сегодня, 12:51
В субботу, 6 апреля, в регионе установится переменная облачность. Дождей не ожидается. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет варьироваться от -2 °C до +3 °C. Днём ожидается от +12 °C до +17 °C.
По данным Гидрометцентра, в Белгороде температура воздуха ближайшей ночью опустится до +1 °C. Днём столбики термометров поднимутся до +15 °C.
В Валуйках днём в субботу потеплеет до +16 °C, а в Старом Осколе — до +15 °C.
В воскресенье, 7 апреля, в Белгороде будет облачно. Ночью температура воздуха опустится до +6 °C, днём поднимется до +18 °C. Осадков не ожидается.
В Валуйках и Старом Осколе в воскресенье столбики термометров поднимутся до +19 °C.