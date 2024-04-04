Зачем посреди пешеходного перехода в Белгороде установили светофор?

Напомним, что у белгородцев также вызывает множество вопросов странное расположение других дорожных знаков. Например, у ТРЦ «Сити Молл» жителям рекомендуют ехать со скоростью 50 км/час, но всё-таки запрещают ехать быстрее 40 км/час.