Зачем посреди пешеходного перехода в Белгороде установили светофор?

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Ранее белгородцев удивил установленный посреди пешеходного перехода светофор, о чём неравнодушные жители написали в социальных сетях. Спустя сутки необычное расположение светофора прокомментировали в городской администрации.
Выяснилось, что светофор необходим для установки дополнительных излучателей.
На данном участке обустроены пешеходный переход и велопереезд. Стойка на разделительном островке необходима для установки дополнительных излучателей согласно ГОСТ 52289, п. 7.3.10 — 7.3.11. В скором времени на объекте закончат строительные работы и нанесут горизонтальную дорожную разметку и недостающие технические средства организации дорожного движения.
мэрия Белгорода
Напомним, что у белгородцев также вызывает множество вопросов странное расположение других дорожных знаков. Например, у ТРЦ «Сити Молл» жителям рекомендуют ехать со скоростью 50 км/час, но всё-таки запрещают ехать быстрее 40 км/час.