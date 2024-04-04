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Published Сегодня, 11:40

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Светофор

Зачем посреди пешеходного перехода в Белгороде установили светофор?

4 апреля 2024, 11:40
Фото: 1MI
Светофор

Белгородцам ответили, зачем светофор разместили посреди пешеходного перехода

Ответ дали сотрудники городской администрации. Они объяснили, что стойка на разделительном островке служит ориентиром для установки дополнительных излучателей.

Ранее белгородцев удивил установленный посреди пешеходного перехода светофор, о чём неравнодушные жители написали в социальных сетях. Спустя сутки необычное расположение светофора прокомментировали в городской администрации.

Выяснилось, что светофор необходим для установки дополнительных излучателей.

На данном участке обустроены пешеходный переход и велопереезд. Стойка на разделительном островке необходима для установки дополнительных излучателей согласно ГОСТ 52289, п. 7.3.10 — 7.3.11. В скором времени на объекте закончат строительные работы и нанесут горизонтальную дорожную разметку и недостающие технические средства организации дорожного движения.
мэрия Белгорода

Напомним, что у белгородцев также вызывает множество вопросов странное расположение других дорожных знаков. Например, у ТРЦ «Сити Молл» жителям рекомендуют ехать со скоростью 50 км/час, но всё-таки запрещают ехать быстрее 40 км/час.

Светофор посреди перехода? Белгородцев удивило решение дорожников
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#Город#Белгородская область#Дорога#Новости Белгорода#Светофор#Пешеходный переход#Мэрия#Белгород#Александра Склярова
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