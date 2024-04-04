«Невозможное сочетание»: белгородцев просят ехать 50 км/час, но не более 40 км/час

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
Читатель Бел.Ру поделился с редакцией наблюдением о странном расположении дорожных знаков на белгородских дорогах. По его словам, «многие десятки знаков, положенные по ГОСТ, или отсутствуют или устанавливаются буквально „безумно"».
В пример белгородец привёл два знака, установленные у западного выезда с перекрёстка Щорса — Пригородная. По его словам, на улице Пригородной расположен знак «Рекомендованная скорость 50 км/час», а буквально через пару метров — «Ограничение максимальной скорости 40 км/час».
Я с 50-летним стажем вождения и никто из моих знакомых не смогли понять, какой в этом смысл. Администрация Белгородского района знаками говорит водителям: «Рекомендуем ехать 50 км/час». И тут же — «Но не более 40 км/час». Это невозможное сочетание дорожных знаков.
читатель Бел.Ру
На фотографии, которую горожанин добавил к письму, видны знаки, о которых идёт речь.
По той же улице от Щорса до Будённого, которая следует вдоль торгового центра «Сити Молл», действует ограничение скорости до 40 км/час. Именно поэтому, считает мужчина, нет смысла рекомендовать водителям ехать на этом участке дороги со скоростью 50 км/час: такой знак можно установить только после улицы Будённого, когда предыдущий знак закончит действовать.
В то же время, считает белгородец, знаки, предупреждающие о влажном покрытии и скользкой дороге, должны быть установлены у «Леруа Мерлен».
Именно там начинается открытое место, переметаемое снегом, с уплотнённым снежным покровом. Дорога становится извилистой с большим перепадом высот, скольжение очень вероятно. Водители, выезжающие с улицы Будённого на улицу Пригородную в западном направлении, должны быть предупреждены о рекомендованной скорости, скользкой дороге и влажном покрытии, но ничего этого нет!
читатель Бел.Ру
Белгородец пытался повлиять на администрацию в январе 2024 года, когда отправил чиновникам обращение с подробным описанием проблем этого участка, однако ему так и не ответили.
Отметим, что в редакцию местный житель обратился после прочтения материала о светофоре, который в Белгороде установили прямо посреди пешеходного перехода. Объяснить такое необычное расположение не смог даже мэр.