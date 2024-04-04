«Невозможное сочетание»: белгородцев просят ехать 50 км/час, но не более 40 км/час

По той же улице от Щорса до Будённого, которая следует вдоль торгового центра «Сити Молл», действует ограничение скорости до 40 км/час. Именно поэтому, считает мужчина, нет смысла рекомендовать водителям ехать на этом участке дороги со скоростью 50 км/час: такой знак можно установить только после улицы Будённого, когда предыдущий знак закончит действовать.