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Дорога

«Невозможное сочетание»: белгородцев просят ехать 50 км/час, но не более 40 км/час

4 апреля 2024, 06:01
Фото: 1MI
Дорога

Белгородец обратил внимание на невозможное сочетание дорожных знаков

С редакцией Бел.Ру связался неравнодушный к расположению дорожных знаков житель Белгорода. Горожанин отметил, что некоторые знаки устанавливают в областном центре по странным правилам. Одним примером он решил поделиться с нашим изданием.
Сюжет
Дороги

Читатель Бел.Ру поделился с редакцией наблюдением о странном расположении дорожных знаков на белгородских дорогах. По его словам, «многие десятки знаков, положенные по ГОСТ, или отсутствуют или устанавливаются буквально „безумно"».

В пример белгородец привёл два знака, установленные у западного выезда с перекрёстка Щорса — Пригородная. По его словам, на улице Пригородной расположен знак «Рекомендованная скорость 50 км/час», а буквально через пару метров — «Ограничение максимальной скорости 40 км/час».

Я с 50-летним стажем вождения и никто из моих знакомых не смогли понять, какой в этом смысл. Администрация Белгородского района знаками говорит водителям: «Рекомендуем ехать 50 км/час». И тут же — «Но не более 40 км/час». Это невозможное сочетание дорожных знаков.
читатель Бел.Ру

На фотографии, которую горожанин добавил к письму, видны знаки, о которых идёт речь.

Дорожные знаки «Рекомендованная скорость 50 км/час» и «Ограничение максимальной скорости 40 км/час»Дорожные знаки «Рекомендованная скорость 50 км/час» и «Ограничение максимальной скорости 40 км/час»
Дорожные знаки «Рекомендованная скорость 50 км/час» и «Ограничение максимальной скорости 40 км/час»
Фото: Bel.ru

По той же улице от Щорса до Будённого, которая следует вдоль торгового центра «Сити Молл», действует ограничение скорости до 40 км/час. Именно поэтому, считает мужчина, нет смысла рекомендовать водителям ехать на этом участке дороги со скоростью 50 км/час: такой знак можно установить только после улицы Будённого, когда предыдущий знак закончит действовать.

В то же время, считает белгородец, знаки, предупреждающие о влажном покрытии и скользкой дороге, должны быть установлены у «Леруа Мерлен».

Именно там начинается открытое место, переметаемое снегом, с уплотнённым снежным покровом. Дорога становится извилистой с большим перепадом высот, скольжение очень вероятно. Водители, выезжающие с улицы Будённого на улицу Пригородную в западном направлении, должны быть предупреждены о рекомендованной скорости, скользкой дороге и влажном покрытии, но ничего этого нет!
читатель Бел.Ру

Белгородец пытался повлиять на администрацию в январе 2024 года, когда отправил чиновникам обращение с подробным описанием проблем этого участка, однако ему так и не ответили.

Отметим, что в редакцию местный житель обратился после прочтения материала о светофоре, который в Белгороде установили прямо посреди пешеходного перехода. Объяснить такое необычное расположение не смог даже мэр.

Светофор посреди перехода? Белгородцев удивило решение дорожников
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