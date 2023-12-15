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Храм Почаевской иконы Божией Матери

Опасно для прихожан: в Белгороде рядом с храмом нет знаков ограничения скорости

15 декабря 2023, 15:48
Фото: Яндекс.Карты
Храм Почаевской иконы Божией Матери

Мэрия Белгорода не исправляет опасный участок дороги у храма

В редакцию Бел.Ру обратился неравнодушный читатель, который указал на то, что на проезде рядом с храмом на Харгоре не установлены знаки ограничения скорости. Притом место достаточно людное, учитывая, что там находится ещё и сквер с детской площадкой. Но мэрия проблему, похоже, игнорирует.
Сюжет
ДТП

Речь идёт о внутриквартальном проезде у Храма Почаевской иконы Божьей Матери между бульваром Юности и улицей Конева. Здесь, рассказывает белгородец, который попросил его представить как Александр Гук, можно «с ветерком» проехать по бульвару от улицы Будённого, свернуть перед храмом в сторону Конева и далее промчаться по проезду вдоль ТЦ «Гулливер». В обратном порядке можно также промчаться на скорости почти 80 км/ч и не получить никакого штрафа. А всё потому, что у проезда ни с одной стороны не установлены знаки ограничения скорости.

Проезд на бульваре Юности в БелгородеПроезд на бульваре Юности в Белгороде
Проезд на бульваре Юности в Белгороде
Фото: Яндекс.Карты

При этом возле храма, как правило, гуляет много местных жителей и прихожан, в том числе с детьми — в сквере установлена детская площадка.

«От храма и со сквера к проезжей части примыкает восемь дорожек, по которым, пересекая проезжую часть, снуют люди, бегают дети. Последние внезапно выскакивают, пробегая между припаркованными машинами, они маленького роста и их не видно. Иногда неожиданно на проезжей части сначала появляется коляска, которая с трудом протискивается между стоящими машинами, а затем оглядывающаяся по сторонам мамаша или бабушка. Риск ДТП с детьми очень высок».
Александр Гук, житель Белгорода

Чтобы этого избежать, нужно поставить всего два знака — 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны». Это позволит снизить максимальную скорость до 20 км/ч, а пешеходы получат приоритет перед водителями.

Схема возможного расположения знаковСхема возможного расположения знаков
Схема возможного расположения знаков
Фото: Александр Гук

С предложением решить проблему наш читатель обратился в администрацию города ещё в июне 2022 года, ему дали положительный ответ — «обозначенные замечания будут устранены». Но прошло полтора года — и на проезде всё ещё ничего не изменилось.

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#ДТП#Храм#Детская площадка#Новости Белгорода#Эксклюзив#Мэрия#Белгород#Екатерина Никулина#Ограничение скорости#Жилая зона
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