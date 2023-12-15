Опасно для прихожан: в Белгороде рядом с храмом нет знаков ограничения скорости

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Речь идёт о внутриквартальном проезде у Храма Почаевской иконы Божьей Матери между бульваром Юности и улицей Конева. Здесь, рассказывает белгородец, который попросил его представить как Александр Гук, можно «с ветерком» проехать по бульвару от улицы Будённого, свернуть перед храмом в сторону Конева и далее промчаться по проезду вдоль ТЦ «Гулливер». В обратном порядке можно также промчаться на скорости почти 80 км/ч и не получить никакого штрафа. А всё потому, что у проезда ни с одной стороны не установлены знаки ограничения скорости.
При этом возле храма, как правило, гуляет много местных жителей и прихожан, в том числе с детьми — в сквере установлена детская площадка.
«От храма и со сквера к проезжей части примыкает восемь дорожек, по которым, пересекая проезжую часть, снуют люди, бегают дети. Последние внезапно выскакивают, пробегая между припаркованными машинами, они маленького роста и их не видно. Иногда неожиданно на проезжей части сначала появляется коляска, которая с трудом протискивается между стоящими машинами, а затем оглядывающаяся по сторонам мамаша или бабушка. Риск ДТП с детьми очень высок».
Александр Гук, житель Белгорода
Чтобы этого избежать, нужно поставить всего два знака — 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны». Это позволит снизить максимальную скорость до 20 км/ч, а пешеходы получат приоритет перед водителями.
С предложением решить проблему наш читатель обратился в администрацию города ещё в июне 2022 года, ему дали положительный ответ — «обозначенные замечания будут устранены». Но прошло полтора года — и на проезде всё ещё ничего не изменилось.