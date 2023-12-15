Опасно для прихожан: в Белгороде рядом с храмом нет знаков ограничения скорости

Речь идёт о внутриквартальном проезде у Храма Почаевской иконы Божьей Матери между бульваром Юности и улицей Конева. Здесь, рассказывает белгородец, который попросил его представить как Александр Гук, можно «с ветерком» проехать по бульвару от улицы Будённого, свернуть перед храмом в сторону Конева и далее промчаться по проезду вдоль ТЦ «Гулливер». В обратном порядке можно также промчаться на скорости почти 80 км/ч и не получить никакого штрафа. А всё потому, что у проезда ни с одной стороны не установлены знаки ограничения скорости.