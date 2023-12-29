Из-за замены дорожных знаков водителям в Белгороде придётся ездить по-другому

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В Белгороде на перекрёстке улиц Павлова и Николая Чумичова изменится организация дорожного движения. Главной дорогой станет улица Николая Чумичова. Причина — замена дорожных знаков.
Водителей предупредили, что при движении на указанном перекрёстке нужно руководствоваться правилами дорожного движения и требованиями знаков. На дороге будут работать правоохранители для помощи участникам движения.
В период производства работ по замене знаков приоритета сотрудники Госавтоинспекции будут оказывать помощь автомобилистам.
УГИБДД по Белгородской области
Ранее сообщалось, что в областном центре начали аварийный ямочный ремонт на дорогах. Причиной образования выбоин стали температурные качели и интенсивная влажность. В 20-х числах декабря рабочие ремонтировали дороги на перекрёстке улиц Вокзальной и Преображенской, а также на улице Сторожевой.