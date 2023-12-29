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Дорожные знаки

Из-за замены дорожных знаков водителям в Белгороде придётся ездить по-другому

29 декабря 2023, 09:16
Фото: 1MI
Дорожные знаки

В Белгороде на одной из улиц изменится движение автомобилей

С 30 декабря на перекрёстке Чумичова — Павлова изменится организация дорожного движения. Главной дорогой станет улица Николая Чумичова. На дороге в связи с этим будут дежурить автоинспекторы. Подробности сообщили в региональном УГИБДД.

В Белгороде на перекрёстке улиц Павлова и Николая Чумичова изменится организация дорожного движения. Главной дорогой станет улица Николая Чумичова. Причина — замена дорожных знаков.

Водителей предупредили, что при движении на указанном перекрёстке нужно руководствоваться правилами дорожного движения и требованиями знаков. На дороге будут работать правоохранители для помощи участникам движения.

В период производства работ по замене знаков приоритета сотрудники Госавтоинспекции будут оказывать помощь автомобилистам.
УГИБДД по Белгородской области

Ранее сообщалось, что в областном центре начали аварийный ямочный ремонт на дорогах. Причиной образования выбоин стали температурные качели и интенсивная влажность. В 20-х числах декабря рабочие ремонтировали дороги на перекрёстке улиц Вокзальной и Преображенской, а также на улице Сторожевой.

Из-за температурных качелей на дорогах Белгорода образовались ямы
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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Дорожное движение#Дорожные знаки#Белгород#Наталья Корявых#Угибдд
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