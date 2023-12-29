Из-за замены дорожных знаков водителям в Белгороде придётся ездить по-другому

Ранее сообщалось, что в областном центре начали аварийный ямочный ремонт на дорогах. Причиной образования выбоин стали температурные качели и интенсивная влажность. В 20-х числах декабря рабочие ремонтировали дороги на перекрёстке улиц Вокзальной и Преображенской, а также на улице Сторожевой.