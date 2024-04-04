Сколько человек не захотели уехать из часто обстреливаемого горокруга Белгородчины?

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:37
По данным Белгородстата на 1 января 2023 года, в Грайворонском горокруге проживало 26,6 тыс. человек, 5,9 тыс. из которых жили в Грайвороне. К 27 марта количество оставшихся составило около 1500 человек.
Тех, кто решил выехать в безопасные места, разместили в пунктах временного размещения в Старом Осколе, однако там остались всего 850 человек. Ещё 114 отправились в Ярославскую область, 43 человека — в Карачаево-Черкесию.
Сейчас Грайворон частично подключён к электро- и водоснабжению. Мобильную связь удалось частично восстановить. Однако в других населённых пунктах муниципалитета нет и этого.
Местные власти продолжают работать: кто-дистанционно, кто-то — из других округов. Есть и те сотрудники, которые развозят оставшимся в муниципалитете жителям гуманитарные наборы, средства индивидуальной защиты. На сегодняшний день белгородцам выдали около 2,5 тыс. продуктовых наборов.
Массированные обстрелы Грайворонского округа продолжаются с 12 марта. С тех пор большинство жителей покинули свои дома, которые начали обкрадывать мародёры.