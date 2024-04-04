После громкого звука в небе за Белгородом появился дым

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Звук, похожий на взрыв, был один. После этого в небе за городом появился чёрный дым. Сигналов о ракетной опасности и об опасности атаки беспилотниками не поступало, также как и об уничтожении боеприпасов на земле.
О последствиях на земле на момент публикации ничего не известно. Официальных комментариев не было.
Напомним, вчера в Белгородской области анонсировали запуск отдельного оповещения при угрозе атаки беспилотными летательными аппаратами со стороны Украины.