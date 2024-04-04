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Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

После громкого звука в небе за Белгородом появился дым

После громкого звука в небе за Белгородом появился дым

4 апреля 2024, 14:51
Фото: Bel.ru
Около 17:30 жители областного центра и пригородов услышали громкий звук.

Звук, похожий на взрыв, был один. После этого в небе за городом появился чёрный дым. Сигналов о ракетной опасности и об опасности атаки беспилотниками не поступало, также как и об уничтожении боеприпасов на земле.

О последствиях на земле на момент публикации ничего не известно. Официальных комментариев не было.

Напомним, вчера в Белгородской области анонсировали запуск отдельного оповещения при угрозе атаки беспилотными летательными аппаратами со стороны Украины.

Об атаке беспилотников ВСУ белгородцев предупредят специальным сигналом
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#Белгородская область#Евгений Грицков#Происшествия#Новости Белгорода#Взрыв#Белгород#Дым#СВО
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