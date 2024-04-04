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Posted Вчера, 19:43

Published Вчера, 19:43

Modified Вчера, 20:05

Updated Вчера, 20:05

Мужчина с двумя дорожными сумками и чемоданом пропал в Белгородской области

Мужчина с двумя дорожными сумками и чемоданом пропал в Белгородской области

4 апреля 2024, 19:43
Фото: Изображение Midjourney
Волонтёры «ЛизыАлерт» ищут пропавшего 42-летнего Седова Андрея Александровича. По данным поисковой команды, мужчина пропал 2 апреля.

42-летний Седов Андрей Александрович пропал 2 апреля и с тех пор его местоположение неизвестно. Мужчина жил в городе Губкин и посёлке городского типа Панино в Воронежской области, однако может находиться в вашем районе.

Седов Андрей на момент пропажи был одет в тёмно-синюю куртку, красную кофту, тёмно-синие спортивные штаны и чёрные кроссовки. С собой мужчина вёз чёрную и синюю дорожные сумки, а также чёрный чемодан.

Рост пропавшего — 180 сантиметров, волосы тёмно-русые, телосложение нормальное.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, нужно позвонить по номеру телефона горячей линии отряда (можно найти в соцсетях «ЛизыАлерт») или на 112.

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