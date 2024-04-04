Мужчина с двумя дорожными сумками и чемоданом пропал в Белгородской области

Posted Вчера, 19:43
Published Вчера, 19:43
Modified Вчера, 20:05
Updated Вчера, 20:05
42-летний Седов Андрей Александрович пропал 2 апреля и с тех пор его местоположение неизвестно. Мужчина жил в городе Губкин и посёлке городского типа Панино в Воронежской области, однако может находиться в вашем районе.
Седов Андрей на момент пропажи был одет в тёмно-синюю куртку, красную кофту, тёмно-синие спортивные штаны и чёрные кроссовки. С собой мужчина вёз чёрную и синюю дорожные сумки, а также чёрный чемодан.
Рост пропавшего — 180 сантиметров, волосы тёмно-русые, телосложение нормальное.
Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, нужно позвонить по номеру телефона горячей линии отряда (можно найти в соцсетях «ЛизыАлерт») или на 112.