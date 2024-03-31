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Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Мужчина в чёрных галошах пропал в Белгородской области

Мужчина в чёрных галошах пропал в Белгородской области

31 марта 2024, 14:27
Фото: Изображение Midjourney
Волонтёры «ЛизыАлерт» ищут пропавшего жителя села Сухарево Валуйского горокруга. По данным поисковой команды, мужчине нужна медицинская помощь.

29-летний Бондаренко Владимир Васильевич 29 марта вышел из дома — с тех пор его местоположение неизвестно. Мужчина живёт в селе Сухарево Валуйского горокруга, но может быть в любой части Белгородской области.

На момент пропажи Владимир Бондаренко был одет в светлую толстовку с капюшоном, тёмно-синюю футболку, зелёные штаны, чёрные галоши и чёрную шапку.

Рост пропавшего — 160 сантиметров, волосы чёрные, телосложение худощавое.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, нужно позвонить по номеру телефона горячей линии отряда (можно найти в соцсетях «ЛизыАлерт») или на 112.

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#Белгород#Артем Черненко
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