Мужчина в чёрных галошах пропал в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
29-летний Бондаренко Владимир Васильевич 29 марта вышел из дома — с тех пор его местоположение неизвестно. Мужчина живёт в селе Сухарево Валуйского горокруга, но может быть в любой части Белгородской области.
На момент пропажи Владимир Бондаренко был одет в светлую толстовку с капюшоном, тёмно-синюю футболку, зелёные штаны, чёрные галоши и чёрную шапку.
Рост пропавшего — 160 сантиметров, волосы чёрные, телосложение худощавое.
Мужчина нуждается в медицинской помощи.
Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, нужно позвонить по номеру телефона горячей линии отряда (можно найти в соцсетях «ЛизыАлерт») или на 112.