Восьмилетнего юного белгородца вернули маме после почти годичных поисков

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
По информации регионального управления МВД, заявление от мамы мальчика к ним поступило в ноябре 2023 года. Белгородка рассказала, что ребёнок по решению суда должен проживать с ней, но бывший муж взял ребёнка на выходные и скрылся вместе с ним.
Правоохранители установили, что мальчик вместе с отцом находится в Липецкой области. В региональном следкоме добавили, что они возбудили уголовное дело за незаконное лишение свободы несовершеннолетнего.
В итоге ребёнка у отца изъяли и передали маме. Самого мужчину задержали. Ранее его объявили в федеральный розыск.
Журналисты Бел.Ру связались в мамой мальчика. Она подтвердила, что ребёнка ей передали вчера, 28 февраля. С ним всё хорошо.
Стоит отметить, что мама ребёнка с прошлого года неоднократно обращалась к правоохранителям и в суд, чтобы вернуть ребёнка. Подробная история семьи описана в нашем материале. Там же комментарии педагога-психолога и уполномоченного по правам ребёнка в Белгородской области.