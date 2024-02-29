Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Восьмилетнего юного белгородца вернули маме после почти годичных поисков

Восьмилетнего юного белгородца вернули маме после почти годичных поисков

29 февраля 2024, 14:42
Фото: Изображение Midjourney
Речь идёт о Святославе, историю которого мы подробно рассказали несколько недель назад. Мальчика нашли, сообщили в региональном управлении МВД и следкоме. Вчера его передали маме. Об этом белгородка рассказала журналистам Бел.Ру.

По информации регионального управления МВД, заявление от мамы мальчика к ним поступило в ноябре 2023 года. Белгородка рассказала, что ребёнок по решению суда должен проживать с ней, но бывший муж взял ребёнка на выходные и скрылся вместе с ним.

Правоохранители установили, что мальчик вместе с отцом находится в Липецкой области. В региональном следкоме добавили, что они возбудили уголовное дело за незаконное лишение свободы несовершеннолетнего.

В итоге ребёнка у отца изъяли и передали маме. Самого мужчину задержали. Ранее его объявили в федеральный розыск.

Журналисты Бел.Ру связались в мамой мальчика. Она подтвердила, что ребёнка ей передали вчера, 28 февраля. С ним всё хорошо.

Стоит отметить, что мама ребёнка с прошлого года неоднократно обращалась к правоохранителям и в суд, чтобы вернуть ребёнка. Подробная история семьи описана в нашем материале. Там же комментарии педагога-психолога и уполномоченного по правам ребёнка в Белгородской области.

Белгородцы рассказали о трагедии на школьном стадионе, где погиб годовалый ребёнок
Узнать подробнее
Читайте также:
Есть ребёнок — нет увольнения: одиноких белгороцев с детьми запретят увольнять«Ребёнок чудом остался жив»: Гладков сообщил об очередном обстреле ВСУ15-й ребёнок: в Белгородской области нашли семью-рекордсмена
#Розыск#Липецкая область#Эксклюзив#Правоохранители#Уполномоченный по правам ребёнка#Белгород#Кристина Семенчук#Ребёнок#Педагог-психолог#Незаконное лишение свободы#Святослав#Следком
Подпишитесь
«Он великий человек, глава администрации»: Глазкрицкий — о том, почему давал взятки
Сегодня, 13:00
Белгородцы пожаловались Гладкову на плохие дороги в Канаде
Сегодня, 14:25
Горелик жалуется, прокурор просит замечания: суд по делу Сергиенко близится к концу
Сегодня, 13:52
Зотов решил уйти на пенсию? Появилась новая версия о споре бизнесмена с «Русагро»
Сегодня, 07:54
Белгородская версия «голой вечеринки»? Что произошло в кафе в приграничных Валуйках
Сегодня, 13:56
Цены как в столице: стоимость бензина в Белгородской области сравнялась с московской
Сегодня, 14:37