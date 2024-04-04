Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Сотрудника Белгородской таможни уволили из-за мелкого взяточничества

Белгородского таможенника уличили во взяточничестве, пока тот был на Верхнем Ларсе

4 апреля 2024, 14:03
Фото: Изображение Midjourney

Сотрудника Белгородской таможни уволили из-за мелкого взяточничества

Сотрудник отправился в командировку на Северо-Осетинскую таможню, итогом которой стало возбуждение уголовного дела и увольнение в связи с утратой доверия. О произошедшем инциденте рассказали в пресс-службе областной транспортной прокуратуры.
Сюжет
Взятка

Сотрудника Белгородской таможни уличили в мелком взяточничестве во время его командировки на таможенном посту Верхний Ларс Северо-Осетинской таможни.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»). Самое суровое наказание по статье — до одного года лишения свободы.

Должностное лицо Белгородской таможни не предотвратило и не урегулировало конфликт интересов, стороной которого он являлся, поэтому транспортная прокуратура направила представление.

Сотрудника таможни в итоге уволили из-за утраты доверия.

Белгородские дороги привели в нормальное состояние только после проверки прокуратуры
Узнать подробнее
Читайте также:
Цемзавод старый, должен работать: Андросов о том, что побудило его дать взяткуДвоих полицейских оштрафовали за взятку с задержанного по делу о наркотикахПреподавателя белгородского вуза поймали на получении взятки от студентки
#Общество#Белгородская область#Таможня#Взятка#Новости Белгорода#Транспортная прокуратура#Белгород#Северная осетия#Александра Склярова#Верхний Ларс
Подпишитесь
Цемзавод старый, должен работать: Андросов о том, что побудило его дать взятку
Сегодня, 13:06
«Может, и приживётся»: как в Белгороде меняется новый мост на проспекте Ватутина
Сегодня, 09:49
«Невозможное сочетание»: белгородцев просят ехать 50 км/час, но не более 40 км/час
Сегодня, 06:01
В белгородских школах отключают отопление, следующие в очереди — дома
Сегодня, 12:31
Из «Потрясения» в «Преображение»: Евгений Савченко представил свою новую книгу
Сегодня, 12:12
ВСУ атаковали грузовик FPV-дроном под Белгородом, произошёл взрыв
Сегодня, 10:02
"