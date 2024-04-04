Белгородского таможенника уличили во взяточничестве, пока тот был на Верхнем Ларсе

Сотрудника Белгородской таможни уволили из-за мелкого взяточничества

Сотрудник отправился в командировку на Северо-Осетинскую таможню, итогом которой стало возбуждение уголовного дела и увольнение в связи с утратой доверия. О произошедшем инциденте рассказали в пресс-службе областной транспортной прокуратуры.