Белгородского таможенника уличили во взяточничестве, пока тот был на Верхнем Ларсе

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Сотрудника Белгородской таможни уличили в мелком взяточничестве во время его командировки на таможенном посту Верхний Ларс Северо-Осетинской таможни.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»). Самое суровое наказание по статье — до одного года лишения свободы.
Должностное лицо Белгородской таможни не предотвратило и не урегулировало конфликт интересов, стороной которого он являлся, поэтому транспортная прокуратура направила представление.
Сотрудника таможни в итоге уволили из-за утраты доверия.