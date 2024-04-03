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Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

В Белгороде ищут владельцев брошенных автомобилей

В Белгороде ищут владельцев двух автомобилей с украинскими номерами

3 апреля 2024, 11:44
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде ищут владельцев брошенных автомобилей

В городской администрации сообщили о поиске владельцев восьми автомобилей, которые оказались брошены. Два авто — с украинскими номерами, ещё одно — с белорусскими.

Сотрудники администрации Белгорода обратились к местным жителям с просьбой убрать брошенные автомобили с парковок на улицах. Сделать это просят в течение пяти дней, то есть до 7 апреля включительно. В противном случае все брошенные авто отправятся на специальную стоянку, расположенную по улице Губкина, 1а.

Всего оставленные белгородцами автомобили заметили у семи домов по следующим улицам:

  • Корочанская, 85а;
  • Каштановая, 10;
  • Промышленный проезд, 9;
  • Молодёжная, 16б;
  • Есенина, 8;
  • Чапаева, 24;
  • Гостёнская, 10.

Отметим, что минимум два брошенных авто с украинскими номерами, ещё одно — с белорусскими. Оставшиеся авто остались без номеров.

Брошенное автоБрошенное авто
Брошенное автоБрошенное авто
Брошенное автоБрошенное авто
Брошенное автоБрошенное авто
Брошенное автоБрошенное авто
Брошенное автоБрошенное авто
Брошенное автоБрошенное авто
Брошенное автоБрошенное авто
Брошенное авто
Фото: мэрия Белгорода
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#Город#Белгородская область#Авто#Новости Белгорода#Белгород#Брошенные машины#Александра Склярова
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