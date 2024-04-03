В Белгороде ищут владельцев двух автомобилей с украинскими номерами

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Сотрудники администрации Белгорода обратились к местным жителям с просьбой убрать брошенные автомобили с парковок на улицах. Сделать это просят в течение пяти дней, то есть до 7 апреля включительно. В противном случае все брошенные авто отправятся на специальную стоянку, расположенную по улице Губкина, 1а.
Всего оставленные белгородцами автомобили заметили у семи домов по следующим улицам:
Отметим, что минимум два брошенных авто с украинскими номерами, ещё одно — с белорусскими. Оставшиеся авто остались без номеров.