В Белгороде ищут владельцев двух автомобилей с украинскими номерами

Сотрудники администрации Белгорода обратились к местным жителям с просьбой убрать брошенные автомобили с парковок на улицах. Сделать это просят в течение пяти дней, то есть до 7 апреля включительно. В противном случае все брошенные авто отправятся на специальную стоянку, расположенную по улице Губкина, 1а.