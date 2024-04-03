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Неизвестные стреляли из пистолета из окна многоэтажки в Старом Осколе

Неизвестные стреляли из пистолета из окна многоэтажки в Старом Осколе

3 апреля 2024, 10:08
Фото: 1MI
Полиция не смогла попасть в квартиру к молодым людям, которые пытались стрелять из окна. В УВМД по Белгородской области организовали проверку, стало известно Бел.Ру.

2 апреля в Старом Осколе в микрорайоне Жукова очевидцы сообщили о звуках стрельбы. В Сети появилась видеозапись, на которой в окне одной из квартир видно троих людей. Один из них высунулся в открытое окно, направил вниз пистолет и выстрелил.

Соседи вызвали полицию на место инцидента, но нарушители спокойствия не открыли дверь. Бел.Ру получили комментарии об инциденте.

«Информация зарегистрирована в установленном порядке. Проводится проверка», — сообщили в УМВД.

Личность нарушителей ещё не установлена.

Ранее подобная ситуация произошла в Белгороде. Оказалось, молодые люди в состоянии опьянения баловались игрушечным оружием на балконе многоквартирного дома. Позже они попросили прощения у белгородцев, которых напугали.

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#Видео#Происшествия#Старый Оскол#Полиция#Многоквартирный дом#Проверка#Новости Белгорода#Алёна Мальцева
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