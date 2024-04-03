Неизвестные стреляли из пистолета из окна многоэтажки в Старом Осколе

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
2 апреля в Старом Осколе в микрорайоне Жукова очевидцы сообщили о звуках стрельбы. В Сети появилась видеозапись, на которой в окне одной из квартир видно троих людей. Один из них высунулся в открытое окно, направил вниз пистолет и выстрелил.
Соседи вызвали полицию на место инцидента, но нарушители спокойствия не открыли дверь. Бел.Ру получили комментарии об инциденте.
«Информация зарегистрирована в установленном порядке. Проводится проверка», — сообщили в УМВД.
Личность нарушителей ещё не установлена.
Ранее подобная ситуация произошла в Белгороде. Оказалось, молодые люди в состоянии опьянения баловались игрушечным оружием на балконе многоквартирного дома. Позже они попросили прощения у белгородцев, которых напугали.