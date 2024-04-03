Неизвестные стреляли из пистолета из окна многоэтажки в Старом Осколе

2 апреля в Старом Осколе в микрорайоне Жукова очевидцы сообщили о звуках стрельбы. В Сети появилась видеозапись, на которой в окне одной из квартир видно троих людей. Один из них высунулся в открытое окно, направил вниз пистолет и выстрелил.