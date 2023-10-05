Белгородцев испугало видео со стрельбой из окна в центре города. Что это было?

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Днём 3 октября белгородцев обеспокоила необычная картина: несколько парней с балкона стреляли из оружия, похожего на пневматическое. Очевидцы сняли видео произошедшей на Гражданском проспекте, 21а ситуации. Горожане предположили, что стрелявшие были пьяны.
Через день с журналистами связались те самые «снайперы» из видео. Они объяснили, что были трезвыми, а стреляли из игрушечного пистолета на пружинке. Парни пытались попасть в цель — по картонке в открытом окне друга, который живёт рядом с ним. А стреляя вниз, они проверяли наличие пуль в магазине.
Об этой ситуации рассказали полиции, и к белгородцам приехали сотрудники правоохранительных органов. Те убедились в том, что пистолет игрушечный.
Молодые люди попросили у жителей Белгорода прощение за случившееся.