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Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Стрельба

Белгородцев испугало видео со стрельбой из окна в центре города. Что это было?

5 октября 2023, 09:24
Фото: 1MI
Стрельба

Белгородцы стреляли из игрушечного пистолета с балкона и попались полиции

Некоторые жители посчитали, что пьяные белгородцы стреляют из пневматического оружия. Но мужчины оказались трезвыми, а стреляли они из игрушечного пистолета по картонке. Белгородцы объяснили журналистам Go31, что к ним приезжала полиция.

Днём 3 октября белгородцев обеспокоила необычная картина: несколько парней с балкона стреляли из оружия, похожего на пневматическое. Очевидцы сняли видео произошедшей на Гражданском проспекте, 21а ситуации. Горожане предположили, что стрелявшие были пьяны.

Через день с журналистами связались те самые «снайперы» из видео. Они объяснили, что были трезвыми, а стреляли из игрушечного пистолета на пружинке. Парни пытались попасть в цель — по картонке в открытом окне друга, который живёт рядом с ним. А стреляя вниз, они проверяли наличие пуль в магазине.

Об этой ситуации рассказали полиции, и к белгородцам приехали сотрудники правоохранительных органов. Те убедились в том, что пистолет игрушечный.

Молодые люди попросили у жителей Белгорода прощение за случившееся.

Белгородцы, стреляющие с балкона
Видео: Go31
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#Видео#Белгородская область#Стрельба#Новости Белгорода#Пистолет#Белгород#Игрушечный пистолет#Александра Склярова
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