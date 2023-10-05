Белгородцев испугало видео со стрельбой из окна в центре города. Что это было?

Через день с журналистами связались те самые «снайперы» из видео. Они объяснили, что были трезвыми, а стреляли из игрушечного пистолета на пружинке. Парни пытались попасть в цель — по картонке в открытом окне друга, который живёт рядом с ним. А стреляя вниз, они проверяли наличие пуль в магазине.