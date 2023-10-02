Пьяная разборка в баре в Белгороде закончилась стрельбой

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Мужчина пострадал в результате стрельбы на улице Есенина в Белгороде. Происшествие случилось 30 сентября. В полицию обратились медики, которые сообщили, что к ним поступил пациент с огнестрельным ранением плеча. Правоохранители начали проверку.
Как выяснилось, пострадал белгородец во время конфликта. Потерпевший и подозреваемый поругались в одном из городских питейных заведений. Мужчины вышли выяснять отношения на улицу. Ссора переросла в потасовку. Один из участников достал схожий с травматическим пистолетом предмет, несколько раз выстрелил и тем самым ранил оппонента.
Предположительно стрелявшего белгородца уже задержали, а пистолет изъяли. На текущий момент проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее похожий инцидент произошёл в одном из магазинов. Продавец из травматического пистолета выстрелил буйному клиенту в грудь. Мужчина угрожал сотруднику торговой точки ножом.