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Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Пьяная разборка в баре в Белгороде закончилась стрельбой

Пьяная разборка в баре в Белгороде закончилась стрельбой

2 октября 2023, 09:44
Фото: 1MI
Полиция проводит проверку по поводу происшествия со стрельбой на улице Есенина в Белгороде. В ходе конфликта в одного из его участников выстрелили. Потерпевший попал в больницу с огнестрельным ранением плеча, сообщили в региональном УМВД.

Мужчина пострадал в результате стрельбы на улице Есенина в Белгороде. Происшествие случилось 30 сентября. В полицию обратились медики, которые сообщили, что к ним поступил пациент с огнестрельным ранением плеча. Правоохранители начали проверку.

Как выяснилось, пострадал белгородец во время конфликта. Потерпевший и подозреваемый поругались в одном из городских питейных заведений. Мужчины вышли выяснять отношения на улицу. Ссора переросла в потасовку. Один из участников достал схожий с травматическим пистолетом предмет, несколько раз выстрелил и тем самым ранил оппонента.

Предположительно стрелявшего белгородца уже задержали, а пистолет изъяли. На текущий момент проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее похожий инцидент произошёл в одном из магазинов. Продавец из травматического пистолета выстрелил буйному клиенту в грудь. Мужчина угрожал сотруднику торговой точки ножом.

Стали известны подробности конфликта со стрельбой в магазине в Белгороде
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#Белгородская область#Происшествия#Стрельба#Полиция#Новости Белгорода#Пистолет#Конфликт#Белгород#Наталья Корявых
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