Пьяная разборка в баре в Белгороде закончилась стрельбой

Как выяснилось, пострадал белгородец во время конфликта. Потерпевший и подозреваемый поругались в одном из городских питейных заведений. Мужчины вышли выяснять отношения на улицу. Ссора переросла в потасовку. Один из участников достал схожий с травматическим пистолетом предмет, несколько раз выстрелил и тем самым ранил оппонента.