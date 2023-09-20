Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Полиция

Стали известны подробности конфликта со стрельбой в магазине в Белгороде

20 сентября 2023, 14:00
Фото: 1MI
Полиция

Конфликт в магазине бытовой техники в Белгороде закончился стрельбой

Белгородец угрожал продавцу ножом. Работник магазина в свою очередь достал травматический пистолет и выстрелил буйному клиенту в грудь. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до одного года, сообщили в УМВД.

Полицейские задержали сотрудника магазина, который, защищаясь, выстрелил из травматического пистолета в покупателя.

Конфликт произошёл между клиентом и продавцом магазина, где продают и чинят бытовую технику и электронику. 26-летний покупатель начал выяснять, почему в магазине ему продали телефон, который вскоре сломался. Затем клиент достал из кармана нож и начал им размахивать.

32-летний продавец испугался, в целях самозащиты достал травматический пистолет и выстрелил из него в грудь покупателю. Скорую помощь и полицию вызвали свидетели произошедшей ситуации.

В отношении сотрудника магазина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 114 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны»). Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.

Словесная перепалка возле ресторана в Белгороде закончилась стрельбой из травмата
Узнать подробнее
Читайте также:
Пьяный парень под Белгородом поссорился с бабушкой и убил её ножомНож в спину: белгородец едва не зарезал подругу после ссорыБелгородец едва не убил мужа своей сестры ножом
#Белгородская область#Магазин#Нож#Новости Белгорода#Травматический пистолет#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
Он вам не дымок: директор цемзавода прокомментировал обвинения в запылении Белгорода
Сегодня, 12:49
Директор цемзавода рассказал, почему сотрудники предприятия накрывают машины плёнкой
Сегодня, 13:52
Дирекция ЮЗР ответила, когда сдадут 4-ю очередь Новой жизни в Белгороде
Сегодня, 10:26
Не только цемзавод: какие предприятия могут быть виноваты в запылении Белгорода
Сегодня, 15:06
Глава минздрава Иконников назвал зарплату врачей в регионе. Белгородцы удивились
Сегодня, 07:46
Родственники раненного при обстреле белгородца рассказали о его состоянии
Сегодня, 14:26