Стали известны подробности конфликта со стрельбой в магазине в Белгороде

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Полицейские задержали сотрудника магазина, который, защищаясь, выстрелил из травматического пистолета в покупателя.
Конфликт произошёл между клиентом и продавцом магазина, где продают и чинят бытовую технику и электронику. 26-летний покупатель начал выяснять, почему в магазине ему продали телефон, который вскоре сломался. Затем клиент достал из кармана нож и начал им размахивать.
32-летний продавец испугался, в целях самозащиты достал травматический пистолет и выстрелил из него в грудь покупателю. Скорую помощь и полицию вызвали свидетели произошедшей ситуации.
В отношении сотрудника магазина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 114 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны»). Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.