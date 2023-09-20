Стали известны подробности конфликта со стрельбой в магазине в Белгороде

Конфликт произошёл между клиентом и продавцом магазина, где продают и чинят бытовую технику и электронику. 26-летний покупатель начал выяснять, почему в магазине ему продали телефон, который вскоре сломался. Затем клиент достал из кармана нож и начал им размахивать.