Поздравивший женщин с 8 Марта стрельбой белгородец не смог обжаловать приговор

Вскоре к мужчине пришли полицейские и спросили про выстрелы. Во дворе правоохранители заметили гильзы, а на полу в доме — сам автомат. Тогда же у фигуранта изъяли боеприпасы. На следующий день полиция вновь приехала к мужчине домой. Он добровольно отдал патроны, порох и самодельное оружие.