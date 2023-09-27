Поздравивший женщин с 8 Марта стрельбой белгородец не смог обжаловать приговор

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
Белгородец, который устроил стрельбу из автомата в посёлке Уразово 8 марта, пытался обжаловать приговор. Ранее его приговорили к трём годам колонии. Мужчина подал апелляцию, но безрезультатно.
Валуйский райсуд 4 июля приговорил жителя региона к трём годам в колонии строгого режима. Его обвинили по ряду статей, касающихся незаконного ношения оружия.
Как сообщается, после смерти отца подсудимый в его доме нашёл три пистолетных патрона и порох в банке. Находку белгородец решил оставить себе на память. Патронами он не пользовался и хранил их в хозпостройке своего домовладения.
В июле 2022 года мужчина купил у военного автомат Калашникова и патроны. Четыре гранаты и взрыватели продавец решил ему подарить. Полученные боеприпасы и оружие фигурант спрятал в летней кухне.
8 марта 2023 года белгородец выпивал вместе с женой и сыном и решил пострелять из купленного автомата. Они вместе с сыном вышли во двор и постреляли в воздух, затем они вернулись во флигель.
Вскоре к мужчине пришли полицейские и спросили про выстрелы. Во дворе правоохранители заметили гильзы, а на полу в доме — сам автомат. Тогда же у фигуранта изъяли боеприпасы. На следующий день полиция вновь приехала к мужчине домой. Он добровольно отдал патроны, порох и самодельное оружие.
Из-за случившегося белгородца приговорили к тюремному сроку, однако он посчитал приговор излишне суровым и подал апелляционную жалобу. Белгородский облсуд оставил приговор без изменения.