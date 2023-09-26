Белгородца посадят на три года за стрельбу по полицейскому

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
На три года посадят белгородца, стрелявшего по полицейскому. Последний в результате происшествия пострадал.
Суд вынес приговор жителю региона, обвиняемому в применении насилия в отношении сотрудника полиции. 39-летнего мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ.
Как удалось установить следствию, 11 марта 2023 года участковый получил сообщение из села Алексеевка Корочанского района. Правоохранителю сообщили, что местный житель находится на улице и держит в руках предмет, похожий на пистолет. Мужчина мешал проезду автомобилей.
Участковый прибыл по указанному адресу. Подсудимый повёл себя агрессивно. Полицейский попытался подойти к нарушителю, но последний в ответ дважды выстрелил в него из аэрозольного пистолета. Правоохранитель пострадал.
Суд приговорил белгородца к трём годам колонии общего режима. Вступил ли приговор в законную силу, в СК не указали.