Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Белгородца посадят на три года за стрельбу по полицейскому

Белгородца посадят на три года за стрельбу по полицейскому

26 сентября 2023, 10:20
Фото: Midjourney
В марте 2023 года мужчина выстрелил в правоохранителя из аэрозольного пистолета. Сотрудник полиции пострадал. Подробности сообщили в региональном СК.

На три года посадят белгородца, стрелявшего по полицейскому. Последний в результате происшествия пострадал.

Суд вынес приговор жителю региона, обвиняемому в применении насилия в отношении сотрудника полиции. 39-летнего мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ.

Как удалось установить следствию, 11 марта 2023 года участковый получил сообщение из села Алексеевка Корочанского района. Правоохранителю сообщили, что местный житель находится на улице и держит в руках предмет, похожий на пистолет. Мужчина мешал проезду автомобилей.

Участковый прибыл по указанному адресу. Подсудимый повёл себя агрессивно. Полицейский попытался подойти к нарушителю, но последний в ответ дважды выстрелил в него из аэрозольного пистолета. Правоохранитель пострадал.

Суд приговорил белгородца к трём годам колонии общего режима. Вступил ли приговор в законную силу, в СК не указали.

Белгородцу грозит до десяти лет тюрьмы за стрельбу в полицейского
Узнать подробнее
Читайте также:
Троих экс-полицейских отправили в колонию за избитого белгородца и протокол на негоБелгородец пытался уйти от преследования полицейскими вплавь по реке, но не вышлоВ Белгородской области водитель угрожал полицейским предметом, похожим на гранату
#Полицейский#Белгородская область#Происшествия#Стрельба#Уголовное дело#Корочанский район#Суд#Пистолет#Белгород#Наталья Корявых
Подпишитесь
В белгородских поликлиниках введут масочный режим
Сегодня, 12:08
Белгородцы смогут получить жильё взамен разрушенного обстрелами на вторичном рынке
Сегодня, 13:42
Что известно о последствиях массированного обстрела Белгородской области?
Сегодня, 09:53
В Белгородской области представили нового начальника УФСИН
Сегодня, 08:44
«Вы не имеете права здесь находиться». Учеников лицея в Белгороде выгоняют на улицу?
Сегодня, 12:49
За сутки ни один белгородский чиновник не попросил отвода от обязательной прививки
Сегодня, 12:16