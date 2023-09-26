Белгородца посадят на три года за стрельбу по полицейскому

Как удалось установить следствию, 11 марта 2023 года участковый получил сообщение из села Алексеевка Корочанского района. Правоохранителю сообщили, что местный житель находится на улице и держит в руках предмет, похожий на пистолет. Мужчина мешал проезду автомобилей.