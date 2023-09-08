В Белгородской области с начала года выявили 120 случаев незаконного оборота оружия

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
С начала 2023 года в Белгородской области выявили более 120 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. 12 человек уже осудили, 47 — привлекли к уголовной ответственности. Материалы по 60 преступлениям направлены в суд.
У обвиняемых белгородцев правоохранительные органы изъяли около 3700 боеприпасов различного калибра, 120 килограммов взрывчатки, более 40 взрывных устройств и 26 единиц огнестрельного оружия.
Кроме того, сотрудники правоохранительных органов провели 150 проверок организаций, причастных к хранению оружия. В их числе — частные охранные предприятия, образовательные учреждения. Благодаря таким проверкам к административной ответственности привлечены пять должностных лиц.
Также в силовых ведомствах отметили, что оружие белгородцы достают различными способами: кто-то чинит старое со времён Великой Отечественной войны, кто-то переделывает газовое и травматическое оружие. После начала СВО частым случаем стал незаконный ввоз оружия и боеприпасов из зоны проведения спецоперации.