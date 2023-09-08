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В Белгородской области с начала года выявили 120 случаев незаконного оборота оружия

В Белгородской области с начала года выявили 120 случаев незаконного оборота оружия

8 сентября 2023, 13:56
Фото: 1MI
К уголовной ответственности за незаконный оборот оружия уже привлекли 47 белгородцев, 12 человек — осудили. Материалы ещё по 60 преступлениям направили в суд. Статистику предоставило издание Go31.

С начала 2023 года в Белгородской области выявили более 120 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. 12 человек уже осудили, 47 — привлекли к уголовной ответственности. Материалы по 60 преступлениям направлены в суд.

У обвиняемых белгородцев правоохранительные органы изъяли около 3700 боеприпасов различного калибра, 120 килограммов взрывчатки, более 40 взрывных устройств и 26 единиц огнестрельного оружия.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов провели 150 проверок организаций, причастных к хранению оружия. В их числе — частные охранные предприятия, образовательные учреждения. Благодаря таким проверкам к административной ответственности привлечены пять должностных лиц.

Также в силовых ведомствах отметили, что оружие белгородцы достают различными способами: кто-то чинит старое со времён Великой Отечественной войны, кто-то переделывает газовое и травматическое оружие. После начала СВО частым случаем стал незаконный ввоз оружия и боеприпасов из зоны проведения спецоперации.

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#Белгородская область#Оружие#Белгород#Александра Склярова#Незаконный оборот оружия
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