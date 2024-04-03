«Месть за теракт в Москве»: россияне массово заключают контракты на службу в ВС РФ

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
С начала 2024 года на военную службу по контракту в Вооружённые силы России поступили более 100 тысяч человек. В ведомстве уточнили, что рост желающих отправиться в зону СВО наблюдается последние полторы недели: ежедневно в пункты отбора приходят до 1700 человек. За последние дни контракты заключили около 16 тысяч россиян.
Большинство мужчин, которые приходят подписывать контракты, объясняют, что таким образом хотят отомстить за погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» в Москве.
Напомним, что в 2023 году на службу поступили 500 тысяч человек: из них около 80 тысяч пришли в качестве добровольцев, а оставшиеся 420 тысяч — по контракту.
По состоянию на декабрь 2023 года, численность российских сил в зоне спецоперации составляла 617 тысяч человек.