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Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

С начала года на службу по контракту поступили более 100 тысяч россиян

«Месть за теракт в Москве»: россияне массово заключают контракты на службу в ВС РФ

3 апреля 2024, 09:24
Фото: Изображение Midjourney

С начала года на службу по контракту поступили более 100 тысяч россиян

Большинство россиян, решившихся на службу по контракту, объясняют это желанием отомстить за теракт, произошедший в Москве 22 марта. Подробности сообщили «Новые известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

С начала 2024 года на военную службу по контракту в Вооружённые силы России поступили более 100 тысяч человек. В ведомстве уточнили, что рост желающих отправиться в зону СВО наблюдается последние полторы недели: ежедневно в пункты отбора приходят до 1700 человек. За последние дни контракты заключили около 16 тысяч россиян.

Большинство мужчин, которые приходят подписывать контракты, объясняют, что таким образом хотят отомстить за погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» в Москве.

Напомним, что в 2023 году на службу поступили 500 тысяч человек: из них около 80 тысяч пришли в качестве добровольцев, а оставшиеся 420 тысяч — по контракту.

По состоянию на декабрь 2023 года, численность российских сил в зоне спецоперации составляла 617 тысяч человек.

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#Общество#Белгородская область#Служба#Россия#Военная служба#Контракт#Белгород#Александра Склярова
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