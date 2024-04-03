«Месть за теракт в Москве»: россияне массово заключают контракты на службу в ВС РФ

С начала 2024 года на военную службу по контракту в Вооружённые силы России поступили более 100 тысяч человек. В ведомстве уточнили, что рост желающих отправиться в зону СВО наблюдается последние полторы недели: ежедневно в пункты отбора приходят до 1700 человек. За последние дни контракты заключили около 16 тысяч россиян.