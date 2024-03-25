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В Белгородской области с начала года заключили 807 социальных контрактов

В Белгородской области с начала года заключили 807 социальных контрактов

25 марта 2024, 09:14
Фото: 1MI
За этот период чаще всего белгородцы брали средства на открытие своего дела. Индивидуальными предпринимателями стали 366 жителей региона. Подробности сообщает областное правительство.

В 2024 году в Белгородской области заключено 807 социальных контрактов на 177 млн рублей. Ипэшниками стали 366 белгородцев. Организацией и расширением личного подсобного хозяйства занялись 140 человек. Ещё 181 белгородец нашёл постоянное место работы. 120 человек смогли преодолеть трудную жизненную ситуацию.

Всего в текущем году планируется заключить около 4 тыс. соцконтрактов. На эти цели направлено 853,2 млн рублей.

Напомним, что соцконтракты можно заключить по программе «Содействие». Её участниками могут стать малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане со средним доходом ниже прожиточного минимума, установленного в Белгородской области.

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