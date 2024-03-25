В Белгородской области с начала года заключили 807 социальных контрактов

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В 2024 году в Белгородской области заключено 807 социальных контрактов на 177 млн рублей. Ипэшниками стали 366 белгородцев. Организацией и расширением личного подсобного хозяйства занялись 140 человек. Ещё 181 белгородец нашёл постоянное место работы. 120 человек смогли преодолеть трудную жизненную ситуацию.
Всего в текущем году планируется заключить около 4 тыс. соцконтрактов. На эти цели направлено 853,2 млн рублей.
Напомним, что соцконтракты можно заключить по программе «Содействие». Её участниками могут стать малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане со средним доходом ниже прожиточного минимума, установленного в Белгородской области.