Прокуратура требует устранить нарушение при заключении контракта на ремонт детсада

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Прокуратура Белгородской области подала иск в арбитражный суд к управлению капитального строительства региона и белгородскому подрядчику ООО «Л+». Надзорное ведомство требует разорвать контракт на капремонт детского сада в Белгороде, признать контракт недействительным в силу его ничтожности. Суть в том, что работы на объекте были завершены за полгода до заключения договора.
Судебное заседание запланировано на 28 февраля. По заявлению ведомства суд принял обеспечительные меры, которые запрещают управлению и другим лицам оплачивать работу организации.
Закупка на капремонт детского сада № 1 была объявлена 6 декабря, пишет издание. Начальная цена контракта составила 56,57 млн рублей. Исполнителем выбрали компанию «Л+». Итоговая цена контракта составила 45,25 млн рублей. Его заключили 25 декабря прошлого года. Работы должны были быть выполнены со 2 по 25 января 2024 года, следует из договора.
По данным прокуратуры, работы на объекте были выполнены до проведения торгов и заключения контракта. Акт приёмки работы подписали 24 мая 2023 года, объект приняли в эксплуатацию. Согласно материалам дела, подрядчик деньги ещё не получил.
Напомним, что в Белгороде также будут судить гендиректора компании за подкуп медиков. Предприниматель участвовал в закупках товаров для госнужд. За получение информации о предстоящей закупке директор компании передал заведующим медлабораториями деньги и имущество на сумму больше 1,4 млн рублей.