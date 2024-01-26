Прокуратура требует устранить нарушение при заключении контракта на ремонт детсада

Прокуратура Белгородской области подала иск в арбитражный суд к управлению капитального строительства региона и белгородскому подрядчику ООО «Л+». Надзорное ведомство требует разорвать контракт на капремонт детского сада в Белгороде, признать контракт недействительным в силу его ничтожности. Суть в том, что работы на объекте были завершены за полгода до заключения договора.