Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Суд

Прокуратура требует устранить нарушение при заключении контракта на ремонт детсада

26 января 2024, 09:27
Фото: 1MI
Суд

Чиновников в Белгороде обвиняют в заключении контракта постфактум

Прокуратура области подала иск к региональному управлению капстроительства и подрядчику ООО «Л+» с требованием разорвать контракт на капремонт детского сада. Сообщается, что работы на объекты были завершены за полгода до заключения договора, пишет «Абирег».

Прокуратура Белгородской области подала иск в арбитражный суд к управлению капитального строительства региона и белгородскому подрядчику ООО «Л+». Надзорное ведомство требует разорвать контракт на капремонт детского сада в Белгороде, признать контракт недействительным в силу его ничтожности. Суть в том, что работы на объекте были завершены за полгода до заключения договора.

Судебное заседание запланировано на 28 февраля. По заявлению ведомства суд принял обеспечительные меры, которые запрещают управлению и другим лицам оплачивать работу организации.

Закупка на капремонт детского сада № 1 была объявлена 6 декабря, пишет издание. Начальная цена контракта составила 56,57 млн рублей. Исполнителем выбрали компанию «Л+». Итоговая цена контракта составила 45,25 млн рублей. Его заключили 25 декабря прошлого года. Работы должны были быть выполнены со 2 по 25 января 2024 года, следует из договора.

По данным прокуратуры, работы на объекте были выполнены до проведения торгов и заключения контракта. Акт приёмки работы подписали 24 мая 2023 года, объект приняли в эксплуатацию. Согласно материалам дела, подрядчик деньги ещё не получил.

Напомним, что в Белгороде также будут судить гендиректора компании за подкуп медиков. Предприниматель участвовал в закупках товаров для госнужд. За получение информации о предстоящей закупке директор компании передал заведующим медлабораториями деньги и имущество на сумму больше 1,4 млн рублей.

Гендиректора компании будут судить за подкуп белгородских медиков на 1,4 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Директора «СК ИнвестПромЭлит» дисквалифицировали за неисполненный контрактМэрия Белгорода заключила контракт на услуги такси на 7 млн рублейГладков запретил чиновникам отдыхать, пока не заключат контракты на 2024 год
#Город#Белгородская область#Капремонт#Новости Белгорода#Контракт#Суды#Детсад#Белгород#Алина Харина#Управление капитального строительства
Подпишитесь
История о главаре белгородской банды стала поводом для проверки в калужском МВД
Сегодня, 12:02
«Конечно, дико — 34 договора с одним поставщиком»: экс-директор БГБ выступил в суде
Сегодня, 12:57
О чём говорили на заседании Совбеза ООН после крушения Ил-76 под Белгородом?
Сегодня, 07:54
«Её тоже звали Татьяной»: стали известны подробности о погибшей 25 января белгородке
Сегодня, 13:14
Подчинённая Сергиенко получила взятку квартирой? Подробности решения суда об изъятии
Сегодня, 11:59
Сердце «в виде памяти, а не арт-объекта» появится на месте трагедии в Белгороде
Сегодня, 09:56