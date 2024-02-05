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Updated Сегодня, 08:35

Окончившая медколледж белгородка отправится на СВО

После колледжа — на передовую: юная белгородка подписала контракт с Минобороны РФ

5 февраля 2024, 08:33
Фото: Изображение Midjourney

Окончившая медколледж белгородка отправится на СВО

Администрация Красненского района Белгородской области рассказала о мужественной девушке Диане. Она после окончания Старооскольского медицинского колледжа подписала контракт с Министерством обороны.

Глава администрации Красненского района Александр Полторабатько сообщил на своей странице в соцсети о молодой местной жительнице, которая подписала контракт с Министерством обороны России.

Известно, что Диана недавно окончила Старооскольский медицинский колледж, а затем приняла решение уйти добровольцем на СВО.

«Преклоняюсь перед женским мужеством! Диана, пусть твоя профессиональная помощь будет всегда своевременной», — написал на своей странице глава муниципалитета.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал жителям, кому из контрактников полагаются выплаты. Заявление на их получение могут оформить и родственники участников СВО.

ДианаДиана
Диана
Фото: страница Александра Полторабатько в соцсети
Могут ли претендовать на допвыплаты контрактники вне зоны СВО
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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Красненский район#Контракт#Белгород#Александр полторабатько#Минобороны рф#СВО#Александра Склярова
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