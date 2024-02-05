После колледжа — на передовую: юная белгородка подписала контракт с Минобороны РФ

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Глава администрации Красненского района Александр Полторабатько сообщил на своей странице в соцсети о молодой местной жительнице, которая подписала контракт с Министерством обороны России.
Известно, что Диана недавно окончила Старооскольский медицинский колледж, а затем приняла решение уйти добровольцем на СВО.
«Преклоняюсь перед женским мужеством! Диана, пусть твоя профессиональная помощь будет всегда своевременной», — написал на своей странице глава муниципалитета.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал жителям, кому из контрактников полагаются выплаты. Заявление на их получение могут оформить и родственники участников СВО.