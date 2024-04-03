Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Суд

Белгородец попал под суд за незаконное хранение ручных гранат и патронов в своём доме

3 апреля 2024, 07:38
Фото: 1MI
Суд

Белгородец нашёл в лесу гранаты и патроны и попал под статью

Под уголовное дело попал 64-летний житель Волоконовского района. В прошлом году в лесу он нашёл две ручные гранаты и 10 патронов для огнестрельного оружия. Подробности сообщает областная прокуратура.

Житель Волоконовского района в марте 2023 года в лесу возле посёлка Пятницкое нашёл две ручные осколочные гранаты Ф-1, а также 10 патронов 5,45 мм для нарезного боевого огнестрельного оружия. Находку он незаконно хранил в своём доме.

Взрывные устройства и боеприпасы обнаружили у обвиняемого полицейские. Предметы изъяли из незаконного оборота.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконный оборот взрывчатых устройств и боеприпасов по ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 222 УК РФ. Зампрокурора района утвердил обвинительное заключение. Дело направили для рассмотрения в суд.

Легко отделался: белгородца осудили за незаконное хранение оружия и боеприпасов
Узнать подробнее
Читайте также:
Легко отделался: белгородца осудили за незаконное хранение оружия и боеприпасовБелгородца осудили за коллекционирование оружия времён Великой Отечественной войныБелгородец год проведёт в тюрьме из-за незаконного хранения оружия и боеприпасов
#Белгородская область#Происшествия#Прокуратура#Новости Белгорода#Волоконовский район#Патроны#Суды#Взрывное устройство#Белгород#Алина Харина#Гранаты
Подпишитесь
Одна из взяток Сергиенко от Гринякина касалась дома родителей Наталии Полуяновой?
Сегодня, 11:40
Законопроект о создании СЭЗ в Белгородской области рассмотрят 5 апреля
Сегодня, 11:41
«Атакуют наши враги»: интернет-операторы в Белгороде борются с DDoS-атаками
Сегодня, 08:46
На Соборной площади в Белгороде поставили модульное укрытие
Сегодня, 10:53
Белгородские дизайнеры разместили «Щебекино» в Валуйском горокруге
Сегодня, 08:33
Куда обращаться, если хочется выехать из Белгорода в ПВР?
Сегодня, 08:53
"