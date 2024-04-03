Белгородец попал под суд за незаконное хранение ручных гранат и патронов в своём доме

Житель Волоконовского района в марте 2023 года в лесу возле посёлка Пятницкое нашёл две ручные осколочные гранаты Ф-1, а также 10 патронов 5,45 мм для нарезного боевого огнестрельного оружия. Находку он незаконно хранил в своём доме.