Белгородец попал под суд за незаконное хранение ручных гранат и патронов в своём доме

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Житель Волоконовского района в марте 2023 года в лесу возле посёлка Пятницкое нашёл две ручные осколочные гранаты Ф-1, а также 10 патронов 5,45 мм для нарезного боевого огнестрельного оружия. Находку он незаконно хранил в своём доме.
Взрывные устройства и боеприпасы обнаружили у обвиняемого полицейские. Предметы изъяли из незаконного оборота.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконный оборот взрывчатых устройств и боеприпасов по ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 222 УК РФ. Зампрокурора района утвердил обвинительное заключение. Дело направили для рассмотрения в суд.