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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Последствия обстрела, фото тематическое

Восемь сёл на время остались без света после обстрела Белгородской области

1 апреля 2024, 14:23
Фото: 1MI
Последствия обстрела, фото тематическое

ВСУ обстреляли Поповку в Белгородской области

Под обстрел попало село в Краснояружском районе. Обошлось без пострадавших. Повреждены линии электропередачи и газоснабжения. Восемь сёл остались на время без света, сообщает Вячеслав Гладков.

1 апреля под обстрелом ВСУ также оказалось село Поповка Краснояружского района. Среди мирных жителей никто не пострадал.

В результате атаки повреждена линия электропередачи. Под отключение света попали абоненты в Графовке, Романовке, Надежевке, Демидовке, Поповке, Репяховке, Прилесье и Новорепяховке.

Помимо этого, в Поповке повреждена линия газоснабжения.

К ликвидации последствий оперативные и аварийные службы приступят после согласования с Минобороны РФ.

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#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Краснояружский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Обстрел#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
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