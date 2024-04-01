Восемь сёл на время остались без света после обстрела Белгородской области

ВСУ обстреляли Поповку в Белгородской области

Под обстрел попало село в Краснояружском районе. Обошлось без пострадавших. Повреждены линии электропередачи и газоснабжения. Восемь сёл остались на время без света, сообщает Вячеслав Гладков.