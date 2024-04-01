Восемь сёл на время остались без света после обстрела Белгородской области

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
1 апреля под обстрелом ВСУ также оказалось село Поповка Краснояружского района. Среди мирных жителей никто не пострадал.
В результате атаки повреждена линия электропередачи. Под отключение света попали абоненты в Графовке, Романовке, Надежевке, Демидовке, Поповке, Репяховке, Прилесье и Новорепяховке.
Помимо этого, в Поповке повреждена линия газоснабжения.
К ликвидации последствий оперативные и аварийные службы приступят после согласования с Минобороны РФ.