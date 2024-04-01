После обстрела жители белгородского села на время остались без света

Отметим, что сегодня, 1 апреля, над регионом было громко. Взрывы белгородцы услышали около 10 часов утра. В небе остался след. Официальной информации о произошедшем пока не поступало. По предварительным данным, громкие звуки были связаны с работой ВС РФ.