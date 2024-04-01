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Published Сегодня, 07:53

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Updated Сегодня, 07:55

Обстрел

После обстрела жители белгородского села на время остались без света

1 апреля 2024, 07:53
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ обстреляли Терезовку в Белгородской области

Под огнём оказалось село Шебекинского округа. Среди мирных жителей никто не пострадал, однако повреждения получила ЛЭП. Жители населённого пункта временно остались без света, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Под обстрел ВСУ попало село Терезовка Шебекинского городского округа. По известным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. Вместе с тем в результате атаки повреждения получила линия электропередачи. Из-за этого жители села на время остались без света.

Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ.

Отметим, что сегодня, 1 апреля, над регионом было громко. Взрывы белгородцы услышали около 10 часов утра. В небе остался след. Официальной информации о произошедшем пока не поступало. По предварительным данным, громкие звуки были связаны с работой ВС РФ.

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