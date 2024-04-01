После обстрела жители белгородского села на время остались без света

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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Updated Сегодня, 07:55
Под обстрел ВСУ попало село Терезовка Шебекинского городского округа. По известным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. Вместе с тем в результате атаки повреждения получила линия электропередачи. Из-за этого жители села на время остались без света.
Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ.
Отметим, что сегодня, 1 апреля, над регионом было громко. Взрывы белгородцы услышали около 10 часов утра. В небе остался след. Официальной информации о произошедшем пока не поступало. По предварительным данным, громкие звуки были связаны с работой ВС РФ.