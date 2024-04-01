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Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Пенсионерка

Социальные пенсии: кому повысят и на сколько с 1 апреля

1 апреля 2024, 09:21
Фото: 1MI
Пенсионерка

Белгородцам проиндексировали социальные пенсии

Более 32 тыс. жителей региона проиндексировали пенсии на 7,5%. Размер индексации рассчитывается исходя из учёта темпа роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. Ежегодно индексация социальных пенсий проводится 1 апреля.
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Пенсия

В Белгородской области, как и по всей стране, проиндексировали социальные пенсии. В регионе выплата увеличилась для 32 108 получателей, а также для 19 465 получателей государственного пенсионного обеспечения: военных, участников Великой Отечественной войны, тех, кто пострадал в результате радиационных и техногенных катастроф и т. д.

Индексация рассчитывается с учётом роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. Датой для перерасчёта традиционно является 1 апреля.

Отметим, что с начала января 2024 года пенсии для неработающих пенсионеров Белгородской области также проиндексировали на 7,5%.

Чем отличается социальная пенсия от страховой и какие есть виды соцпенсии? Социальная пенсия по старости назначается мужчинам и женщинам на пять лет позже, чем страховая. Чтобы получить такую пенсию, не нужно иметь необходимый для страховой пенсии стаж работы или коэффициенты.

Социальную пенсию по инвалидности также получают инвалиды I, II и III групп и инвалиды с детства.

Дети в возрасте до 18 лет (или до 23 лет, если они обучаются очно) могут получать социальную пенсию по потере кормильца (при потере одного или обоих родителей). Такие же правила действуют и для детей, у которых оба родителя неизвестны.

Маргарита Водолажская

Сколько белгородцев-пенсионеров получают повышенную пенсию за детей?
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#Общество#Белгородская область#Индексация#Пенсия#Новости Белгорода#Белгород#Социальная пенсия#Соцфонд
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