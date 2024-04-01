Социальные пенсии: кому повысят и на сколько с 1 апреля

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
В Белгородской области, как и по всей стране, проиндексировали социальные пенсии. В регионе выплата увеличилась для 32 108 получателей, а также для 19 465 получателей государственного пенсионного обеспечения: военных, участников Великой Отечественной войны, тех, кто пострадал в результате радиационных и техногенных катастроф и т. д.
Индексация рассчитывается с учётом роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. Датой для перерасчёта традиционно является 1 апреля.
Отметим, что с начала января 2024 года пенсии для неработающих пенсионеров Белгородской области также проиндексировали на 7,5%.
Чем отличается социальная пенсия от страховой и какие есть виды соцпенсии? Социальная пенсия по старости назначается мужчинам и женщинам на пять лет позже, чем страховая. Чтобы получить такую пенсию, не нужно иметь необходимый для страховой пенсии стаж работы или коэффициенты.
Социальную пенсию по инвалидности также получают инвалиды I, II и III групп и инвалиды с детства.
Дети в возрасте до 18 лет (или до 23 лет, если они обучаются очно) могут получать социальную пенсию по потере кормильца (при потере одного или обоих родителей). Такие же правила действуют и для детей, у которых оба родителя неизвестны.
Маргарита Водолажская