Нет льгот, но есть выплаты: за что можно получить дополнительные деньги к пенсии

При этом, как рассказала журналистам Бел.Ру руководитель регионального отделения СФР Ирина Шушкова, в Белгородской области все неработающие пенсионеры, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, получают федеральную или региональную социальную доплату к пенсии до величины прожиточного минимума. Стоит отметить, что прожиточный минимум пенсионера в Белгородской области в 2024 году составляет 11 164 рубля.