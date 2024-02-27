Нет льгот, но есть выплаты: за что можно получить дополнительные деньги к пенсии

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Из официального ответа регионального министерства социальной защиты населения и труда следует, что в соответствии с Социальным кодексом Белгородской области, предоставление мер социальной поддержки для «работающих» и «неработающих» пенсионеров в регионе в настоящее время не предусмотрено.
При этом, как рассказала журналистам Бел.Ру руководитель регионального отделения СФР Ирина Шушкова, в Белгородской области все неработающие пенсионеры, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, получают федеральную или региональную социальную доплату к пенсии до величины прожиточного минимума. Стоит отметить, что прожиточный минимум пенсионера в Белгородской области в 2024 году составляет 11 164 рубля.
Федеральную соцдоплату выплачивает отделение Соцфонда. Она устанавливается, если общая сумма выплат неработающему пенсионеру не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе, которая, в свою очередь, не достигает величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации.
Региональную соцдоплату выплачивают органы соцзащиты, если прожиточный минимум пенсионера в субъекте выше, чем аналогичный показатель по Российской Федерации, а общая сумма выплат неработающему пенсионеру ниже регионального прожиточного минимума пенсионера.
При подсчёте общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера учитываются суммы следующих выплат:
Например, сумма всех выплат пенсионеру — 9700 рублей в месяц. Прожиточный минимум в регионе — 11 164 рубля. Будет назначена социальная доплата по линии регионального отделения Соцфонда к пенсии — 1464 рублей.
Кроме того, при подсчёте общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются денежные эквиваленты предоставляемых ему мер социальной поддержки по оплате пользования телефоном, жилых помещений и коммунальных услуг, проезда на всех видах пассажирского транспорта, а также компенсации расходов по оплате этих услуг.
Всего в Белгородской области федеральные социальные доплаты получают 26 876 неработающих малообеспеченных пенсионеров. Средний размер доплат составляет 2632,49 руб.
На сегодняшней день социальная доплата к пенсии устанавливается в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии.
В беззаявительном порядке федеральная социальная доплата к пенсии назначается детям — инвалидам и детям, не достигшим возраста 18 лет, которым установлена пенсия по случаю потери кормильца.