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Published Сегодня, 11:59

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Updated Сегодня, 12:01

Больше 26 тысяч белгородских пенсионеров получают доплату в 2632 рубля

Нет льгот, но есть выплаты: за что можно получить дополнительные деньги к пенсии

27 февраля 2024, 11:59
Фото: Изображение Midjourney

Больше 26 тысяч белгородских пенсионеров получают доплату в 2632 рубля

Каждый регион устанавливает дополнительные льготы для пенсионеров. Журналисты Бел.Ру выяснили, что положено людям преклонного возраста в Белгородской области.

Льготы не положены

Из официального ответа регионального министерства социальной защиты населения и труда следует, что в соответствии с Социальным кодексом Белгородской области, предоставление мер социальной поддержки для «работающих» и «неработающих» пенсионеров в регионе в настоящее время не предусмотрено.

При каких условиях положены выплаты

При этом, как рассказала журналистам Бел.Ру руководитель регионального отделения СФР Ирина Шушкова, в Белгородской области все неработающие пенсионеры, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, получают федеральную или региональную социальную доплату к пенсии до величины прожиточного минимума. Стоит отметить, что прожиточный минимум пенсионера в Белгородской области в 2024 году составляет 11 164 рубля.

Федеральную соцдоплату выплачивает отделение Соцфонда. Она устанавливается, если общая сумма выплат неработающему пенсионеру не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе, которая, в свою очередь, не достигает величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации.

Региональную соцдоплату выплачивают органы соцзащиты, если прожиточный минимум пенсионера в субъекте выше, чем аналогичный показатель по Российской Федерации, а общая сумма выплат неработающему пенсионеру ниже регионального прожиточного минимума пенсионера.

Что учитывается при подсчёте суммы доплаты

При подсчёте общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера учитываются суммы следующих выплат:

  • срочной пенсионной выплаты;
  • дополнительного материального (социального) обеспечения;
  • ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);
  • других мер социальной поддержки, установленных законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).

Например, сумма всех выплат пенсионеру — 9700 рублей в месяц. Прожиточный минимум в регионе — 11 164 рубля. Будет назначена социальная доплата по линии регионального отделения Соцфонда к пенсии — 1464 рублей.

Кроме того, при подсчёте общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются денежные эквиваленты предоставляемых ему мер социальной поддержки по оплате пользования телефоном, жилых помещений и коммунальных услуг, проезда на всех видах пассажирского транспорта, а также компенсации расходов по оплате этих услуг.

Размер доплаты к пенсии

Всего в Белгородской области федеральные социальные доплаты получают 26 876 неработающих малообеспеченных пенсионеров. Средний размер доплат составляет 2632,49 руб.

На сегодняшней день социальная доплата к пенсии устанавливается в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии.

В беззаявительном порядке федеральная социальная доплата к пенсии назначается детям — инвалидам и детям, не достигшим возраста 18 лет, которым установлена пенсия по случаю потери кормильца.

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#Белгородская область#Прожиточный минимум#Пенсионеры#Пенсия#Эксклюзив#Белгород#Кристина Семенчук#Социальная поддержка#Соцфонд#Региональная соцдоплата#Федеральная соцдоплата
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