Дольше прожил — больше получил. У 55 тысяч белгородцев повышенные пенсии

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
Фиксированная выплата представляет собой гарантированную часть страховой пенсии, устанавливаемую государством и не зависящую от размера вносимых страховых взносов. Для данной категории лиц размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 16 269 рублей.
Перерасчёт производится автоматически. Выплата начисляется уже в следующем месяце после достижения гражданином 80-летнего возраста с доплатой с даты рождения. Однако важно отметить, что не каждый 80-летний пенсионер, получающий страховую пенсию по старости, может рассчитывать на увеличение пенсии.
Дополнительная выплата не предусмотрена для граждан старше 80 лет, получающих социальную пенсию. Кроме того, пенсионерам, являющимся инвалидами I группы, и тем, кто получает пенсию по потере кормильца, фиксированная выплата не повышается после 80 лет.
Тем не менее, пенсионерам предоставляется возможность изменить вид пенсионного обеспечения и перейти на страховую пенсию по старости, если она после перерасчёта окажется выше. Специалисты отделения регионального Соцфонда самостоятельно проводят расчёт наиболее выгодных условий получения пенсии. Если сравнительный расчёт перехода с одного вида пенсии на другой выгоден для человека, сотрудники ведомства сообщают его об этом.