Дольше прожил — больше получил. У 55 тысяч белгородцев повышенные пенсии

Тем не менее, пенсионерам предоставляется возможность изменить вид пенсионного обеспечения и перейти на страховую пенсию по старости, если она после перерасчёта окажется выше. Специалисты отделения регионального Соцфонда самостоятельно проводят расчёт наиболее выгодных условий получения пенсии. Если сравнительный расчёт перехода с одного вида пенсии на другой выгоден для человека, сотрудники ведомства сообщают его об этом.