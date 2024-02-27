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Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Повышенную пенсию получают больше 55 тысяч белгородцев старше 80 лет

Дольше прожил — больше получил. У 55 тысяч белгородцев повышенные пенсии

27 февраля 2024, 09:41
Фото: Изображение Midjourney

Повышенную пенсию получают больше 55 тысяч белгородцев старше 80 лет

В регионе более 55 760 жителей, достигших 80-летнего возраста, имеют право на повышенную пенсию. Согласно законодательству РФ, после достижения данного возраста, им автоматически начисляется увеличенная фиксированная часть страховой пенсии по старости, сообщили в региональном Соцфонде.
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Пенсия

Фиксированная выплата представляет собой гарантированную часть страховой пенсии, устанавливаемую государством и не зависящую от размера вносимых страховых взносов. Для данной категории лиц размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 16 269 рублей.

Перерасчёт производится автоматически. Выплата начисляется уже в следующем месяце после достижения гражданином 80-летнего возраста с доплатой с даты рождения. Однако важно отметить, что не каждый 80-летний пенсионер, получающий страховую пенсию по старости, может рассчитывать на увеличение пенсии.

Дополнительная выплата не предусмотрена для граждан старше 80 лет, получающих социальную пенсию. Кроме того, пенсионерам, являющимся инвалидами I группы, и тем, кто получает пенсию по потере кормильца, фиксированная выплата не повышается после 80 лет.

Тем не менее, пенсионерам предоставляется возможность изменить вид пенсионного обеспечения и перейти на страховую пенсию по старости, если она после перерасчёта окажется выше. Специалисты отделения регионального Соцфонда самостоятельно проводят расчёт наиболее выгодных условий получения пенсии. Если сравнительный расчёт перехода с одного вида пенсии на другой выгоден для человека, сотрудники ведомства сообщают его об этом.

Кто с апреля будет получать повышенную пенсию?
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#Белгородская область#Пенсия#Инвалидность#Гражданство#Белгород#Кристина Семенчук#Социальная пенсия#Соцфонд
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