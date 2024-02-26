Кто с апреля будет получать повышенную пенсию?

Получателями социальной пенсии по старости являются граждане, которые не смогли набрать стаж для назначения страховой пенсии. Также соцпенсии получают инвалиды всех трёх групп — от взрослых до детей. Ещё такая мера соцобеспечения доступна тем, кто потерял кормильца. Как правило, выплату получают дети, оставшиеся без одного или обоих родителей. Её ещё могут получать нетрудоспособные взрослые.