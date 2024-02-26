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Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Пенсионерка

Кто с апреля будет получать повышенную пенсию?

26 февраля 2024, 11:40
Фото: Изображение Midjourney
Пенсионерка

В России с 1 апреля вырастут выплаты пенсионерам

С 1 апреля в России вырастут пенсии некоторых категорий пенсионеров. Коснётся повышение социальных пенсий. Кто имеет право на надбавку, рассказали в Newia.ru.
Сюжет
Пенсия

С 1 апреля 2024 года некоторые пенсионеры в России будут получать повышенную пенсию. Разбираемся, у кого именно вырастут выплаты и на сколько.

Какие пенсии проиндексируют?

Ежегодно Минтруд проводит индексацию пенсий россиян. Как правило, 1 января вступает в силу повышение для страховых пенсий, а с 1 апреля — для социальных. Причём повышаются оба вида пенсии на одинаковый процент. В этом году размер повышения составил 7,5%.

Добавим, что размер индексации ежегодно утверждает российское правительство. Как пояснили в Министерстве труда, смотрят при этом на темп роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Получатель социальной пенсии — кто он?

Получателями социальной пенсии по старости являются граждане, которые не смогли набрать стаж для назначения страховой пенсии. Также соцпенсии получают инвалиды всех трёх групп — от взрослых до детей. Ещё такая мера соцобеспечения доступна тем, кто потерял кормильца. Как правило, выплату получают дети, оставшиеся без одного или обоих родителей. Её ещё могут получать нетрудоспособные взрослые.

С 1 апреля указанные категории граждан получать увеличенные социальные выплаты. Коснётся повышение 4,1 млн россиян. Из бюджета на эти цели выделили 37,5 млрд рублей.

Кто оформляет соцпенсию?

Раньше назначением этой пенсии занимался Пенсионный фонд, сейчас — Соцфонд России. Выплата по старости и инвалидности назначается в беззаявительном порядке. В остальных случаях необходимо подать соответствующие заявления через СФР, МФЦ или «Госуслуги».

Индексация пенсий и перерасчёт: какие изменения ждут в 2024 году
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#Общество#Пенсионеры#Индексация#Пенсия#Россия#Выплаты#Наталья Корявых#Минтруд
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