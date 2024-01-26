Как выйти на пенсию досрочно в Белгородской области: условия и требования

Белгородцы с длительным стажем работы могут выйти на пенсию на два года раньше. У мужчин стаж должен составлять 42 года, а у женщин — 37 лет. Досрочно выйти на пенсию могут родители (опекуны) инвалидов с детства при наличии 15 и 20 лет стажа у женщин и мужчин соответственно, при достижении 50 лет женщинами и 55 лет мужчинами, а также многодетные мамы и прочие льготные категории.