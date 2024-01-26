Как выйти на пенсию досрочно в Белгородской области: условия и требования

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
По информации ведомства, за назначением досрочной страховой пенсии по старости в Белгородской области в 2024 году могут обратиться льготники. Это медицинские работники, педагоги и творческие работники. При этом есть условия — выработка необходимого льготного стажа в 2021 году.
Белгородцы с длительным стажем работы могут выйти на пенсию на два года раньше. У мужчин стаж должен составлять 42 года, а у женщин — 37 лет. Досрочно выйти на пенсию могут родители (опекуны) инвалидов с детства при наличии 15 и 20 лет стажа у женщин и мужчин соответственно, при достижении 50 лет женщинами и 55 лет мужчинами, а также многодетные мамы и прочие льготные категории.
Необходимым условием для досрочного выхода на пенсию по старости является наличие страхового стажа и (или) стажа на соответствующих видах работ, а также наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) в размере не менее 28,2. При соблюдении всех необходимых условий можно подать заявление о назначении пенсии.
В 2024 году в Белгородской области выйти на пенсию смогут женщины 1966 года рождения и мужчины 1961 года рождения при наличии 15 лет страхового стажа и ИПК не менее 28,2. В 2022 году на пенсию в регионе вышли 20 846 белгородцев, а в 2023 — 12 822.
Средней размер пенсии в 2022 году в регионе составил 18 327,57 рублей, а в 2023 году — 19 402,66 рубля.