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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

В белгородском Соцфонде рассказали о досрочном выходе на пенсию

Как выйти на пенсию досрочно в Белгородской области: условия и требования

26 января 2024, 13:23
Фото: 1MI

В белгородском Соцфонде рассказали о досрочном выходе на пенсию

В Сети появилась информация, что пенсионный возраст в 2024 году снизят: до 55 лет для женщин и 60 — для мужчин. Журналисты Бел.Ру выяснили в региональном Соцфонде, при каких условиях снижается возрастной порог для выхода на пенсию и какие предъявляются требования.

По информации ведомства, за назначением досрочной страховой пенсии по старости в Белгородской области в 2024 году могут обратиться льготники. Это медицинские работники, педагоги и творческие работники. При этом есть условия — выработка необходимого льготного стажа в 2021 году.

Белгородцы с длительным стажем работы могут выйти на пенсию на два года раньше. У мужчин стаж должен составлять 42 года, а у женщин — 37 лет. Досрочно выйти на пенсию могут родители (опекуны) инвалидов с детства при наличии 15 и 20 лет стажа у женщин и мужчин соответственно, при достижении 50 лет женщинами и 55 лет мужчинами, а также многодетные мамы и прочие льготные категории.

Необходимым условием для досрочного выхода на пенсию по старости является наличие страхового стажа и (или) стажа на соответствующих видах работ, а также наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) в размере не менее 28,2. При соблюдении всех необходимых условий можно подать заявление о назначении пенсии.

В 2024 году в Белгородской области выйти на пенсию смогут женщины 1966 года рождения и мужчины 1961 года рождения при наличии 15 лет страхового стажа и ИПК не менее 28,2. В 2022 году на пенсию в регионе вышли 20 846 белгородцев, а в 2023 — 12 822.

Средней размер пенсии в 2022 году в регионе составил 18 327,57 рублей, а в 2023 году — 19 402,66 рубля.

Есть три условия: кто может выйти на пенсию в 2024 году?
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