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Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

Белгородцам рассказали, кто может получить доплату к пенсии

Как белгородцам получить доплату к пенсии?

29 января 2024, 14:44
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцам рассказали, кто может получить доплату к пенсии

Претендовать на повышение пенсии могут специалисты в сфере сельского хозяйства, лётчики и шахтёры, а также те, кто проработал на Крайнем Севере не менее 15 лет. Подробности опубликовали в материале «Парламентской газеты»
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Пенсии

1 февраля в стране пройдёт индексация ежемесячных денежных выплат. ЕДВ проиндексируют на 7,4%. Эти выплаты получают жители страны, которые получают федеральные льготы. К этой категории граждан относятся инвалиды, Герои России и СССР ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцы и другие. Сумму выплат каждая из этих категорий получает разную.

Помимо этого, ежемесячную надбавку к пенсии получают лётчики гражданской авиации, а также те, кто работал в угольной промышленности. Надбавку к пенсии они получают из-за того, что работают в тяжёлых, опасных и напряжённых условиях. Размер выплат изменяют за год четыре раза. Сумма зависит от выслуги лет, средней зарплаты в стране и среднего заработка работника.

Кроме того, доплату получают пожилые люди, которые помогают своим нетрудоспособным родным. Речь идёт о пенсионерах, у которых на попечении есть близкие родственники до 18 лет (братья, сёстры, дети, внуки). Также пенсию увеличивают пенсионерам-юбилярам, которым исполнилось 80 лет, или гражданам с первой группой инвалидности. Доплату в таких случаях можно получить только по одному из двух оснований.

Доплаты могут получить также пенсионеры, работавшие на Крайнем Севере или в приравненных местностях. Чтобы получить надбавку на Крайнем Севере необходимо было проработать больше 15 лет, а в приравненных к северу местностях не менее 20 лет. Надбавка при стаже работы на Крайнем Севере составит 50% фиксированной выплаты к пенсии. А за работу в приравненных районах — 30%.

Повышенную пенсию получают также работники, которые трудились в сфере сельского хозяйства не менее 30 лет. Надбавка за работу в сельхозсфере равна 25% фиксированной выплаты.

Также пенсионерам могут начислять социальную доплату. Её получают неработающие пенсионеры, у которых доходы ниже прожиточного минимума по региону.

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