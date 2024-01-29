Как белгородцам получить доплату к пенсии?

Доплаты могут получить также пенсионеры, работавшие на Крайнем Севере или в приравненных местностях. Чтобы получить надбавку на Крайнем Севере необходимо было проработать больше 15 лет, а в приравненных к северу местностях не менее 20 лет. Надбавка при стаже работы на Крайнем Севере составит 50% фиксированной выплаты к пенсии. А за работу в приравненных районах — 30%.