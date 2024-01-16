Есть три условия: кто может выйти на пенсию в 2024 году?

Третьим условием станет соблюдение индивидуальных пенсионных коэффициентов: их должно быть не менее 28,2. Эта величина зависит от размера официальной зарплаты и суммы перечисленных страховых взносов. Их также можно получить при уходе за ребёнком до полутора лет, за инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет.