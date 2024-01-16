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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Пенсионерка

Есть три условия: кто может выйти на пенсию в 2024 году?

16 января 2024, 14:25
Фото: Midjourney
Пенсионерка

Белгородцам напомнили об условиях выхода на пенсию

Право на страховую пенсию по старости в наступившем году получат те, у которых совпадут три условия. Одно из них — пенсионный возраст. В 2024 году на пенсию смогут выйти 63-летние мужчины и 58-летние женщины, напоминает Соцфонд.
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Пенсия

Для выхода на пенсию в 2024 году совпасть должно три условия. Во-первых, это необходимый возраст. Женщинам должно исполниться 58 лет, мужчинам — 63 года.

Во-вторых, необходимо подтвердить страховой стаж. Он должен составлять не менее 15 лет. Стаж начисляется за время официальной работы с отчислением взносов и некоторые другие периоды.

Третьим условием станет соблюдение индивидуальных пенсионных коэффициентов: их должно быть не менее 28,2. Эта величина зависит от размера официальной зарплаты и суммы перечисленных страховых взносов. Их также можно получить при уходе за ребёнком до полутора лет, за инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет.

Кроме этого, некоторые белгородцы могут получить право на выплату пенсии досрочно. Такая возможность сохраняется для многодетных матерей, педагогов, медработников, а также для работников Крайнего Севера и людей, занимающихся определёнными видами деятельности. Однако для каждой категории установлены свои требования к стажу и возрасту выхода на пенсию.

Напомним, что в 2024 году страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 7,5%. Средний размер ежемесячных выплат увеличится до 23,4 тыс. рублей.

Пенсии повысили, маткапитал — тоже: что нужно знать белгородцам о выплатах
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#Общество#Белгородская область#Пенсионеры#Пенсия#Белгород#Страховая пенсия#Александра Склярова
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