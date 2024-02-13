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Юрий Галдун

Пенсии не будет? Экс-мэр Галдун не явился в суд и его иск к ОСФР не рассмотрели

13 февраля 2024, 08:05
Фото: 1MI
Юрий Галдун

Иск бывшего мэра Белгорода к социальному фонду оставили без рассмотрения

Осенью прошлого года в Октябрьском районном суде начали рассматривать арбитражный иск от Юрия Галдуна к ОСФР по Белгородской области. Сейчас по нему вынесли решение.
Сюжет
Пенсии

В ноябре Бел.Ру побывало на первом заседании по иску от Галдуна к Социальному фонду. Вместо бывшего мэра Белгорода пришёл его представитель. Выяснилось, что истец требовал включить в стаж периоды работ и увеличить пенсию, а на первом заседании представитель выступила с ходатайством об увеличении исковых требований.

Сообщила представитель экс-мэра и о дополнительных документах, которые содержат сведения о зарплате за периоды после распада СССР. Согласно определению суда, в трудовой стаж Галдуна просили зачесть работу с 1983 по 1999 годы. Где мэр только не работал: в 80-е годы — в Целиноградском инженерно-строительном институте, в 1991–1997 гг. в Целиноградской ТЭЦ № 2 Республики Казахстан, в филиале Акмолинские межсистемные электрические сети Республики Казахстан, с 1997 по 1999 годы — работа в АООТ Акмолинская распределительная электросетевая компания Республики Казахстан.

Судя по материалам дела, его постоянно откладывали и в итоге оставили без рассмотрения. Дважды — 15 и 31 января обе стороны не явились в суд, при этом не предупредили об этом и не указали уважительной причины.

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