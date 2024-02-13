Пенсии не будет? Экс-мэр Галдун не явился в суд и его иск к ОСФР не рассмотрели

Сообщила представитель экс-мэра и о дополнительных документах, которые содержат сведения о зарплате за периоды после распада СССР. Согласно определению суда, в трудовой стаж Галдуна просили зачесть работу с 1983 по 1999 годы. Где мэр только не работал: в 80-е годы — в Целиноградском инженерно-строительном институте, в 1991–1997 гг. в Целиноградской ТЭЦ № 2 Республики Казахстан, в филиале Акмолинские межсистемные электрические сети Республики Казахстан, с 1997 по 1999 годы — работа в АООТ Акмолинская распределительная электросетевая компания Республики Казахстан.