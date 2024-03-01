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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Деньги

Сколько белгородцев-пенсионеров получают повышенную пенсию за детей?

1 марта 2024, 12:34
Фото: 1MI
Деньги

В белгородском Соцфонде напомнили о выплате к пенсии за детей

Право на повышенную пенсию есть у родителей-пенсионеров, имеющих несовершеннолетних детей или детей-студентов в возрасте до 23 лет. В Белгородской области получателей такой повышенной пенсии насчитывается 15,4 тыс. человек, сообщили в региональном отделении СФР.
Сюжет
Пенсия

В Белгородской области насчитывается 15,4 тыс. жителей, получающих повышенные пенсии за детей. В Соцфонде рассказали, кто именно получает повышенную пенсию и в каких суммах.

Кому платят повышенную пенсию?

Право на повышенную фиксированную выплату к пенсии имеют получатели страховых пенсий по старости и инвалидности, у которых есть на иждивении несовершеннолетние дети или дети-студенты в возрасте до 23 лет. На детей до 18 выплата устанавливается вне зависимости от того, учатся ли они.

Иждивенцами могут быть не только дети, но и братья с сёстрами, а также внуки. В этом случае доплата предусмотрена аналогичная — за наличие на иждивении несовершеннолетнего или студента до 23 лет.

Сколько доплачивают за детей?

Размер повышения составляет одну треть от величины фиксированной выплаты. Оно начисляется на каждого иждивенца (не более, чем трёх). В 2024 году размер фиксированной выплаты составляет 8134 рубля.

В СФР пояснили, что доплата на одного иждивенца составляет 2711 рублей. За двоих повышение равняется 5423 рублям. На троих и более — 8134 рубля.

Что ещё нужно знать?

Выплату оформляют при первичном назначении пенсии. Если заботиться о нетрудоспособных родственниках приходится позже, то необходимо подавать заявление в Соцфонд.

Также белгородцам напомнили, что право на доплату сохраняется, если студент берёт академический отпуск. У последнего при этом не должно быть работы. Если учащийся решит перевестись на заочное или вечернее отделение, то право на выплату прекращается.

Ранее в мэрии Белгорода назвали суммы выплат труженикам тыла, репрессированным, ветеранам труда и детям войны.

Как изменились выплаты для репрессированных, ветеранов труда и детей войны?
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