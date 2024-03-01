Сколько белгородцев-пенсионеров получают повышенную пенсию за детей?

Право на повышенную фиксированную выплату к пенсии имеют получатели страховых пенсий по старости и инвалидности, у которых есть на иждивении несовершеннолетние дети или дети-студенты в возрасте до 23 лет. На детей до 18 выплата устанавливается вне зависимости от того, учатся ли они.