Сколько белгородцев-пенсионеров получают повышенную пенсию за детей?

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В Белгородской области насчитывается 15,4 тыс. жителей, получающих повышенные пенсии за детей. В Соцфонде рассказали, кто именно получает повышенную пенсию и в каких суммах.
Право на повышенную фиксированную выплату к пенсии имеют получатели страховых пенсий по старости и инвалидности, у которых есть на иждивении несовершеннолетние дети или дети-студенты в возрасте до 23 лет. На детей до 18 выплата устанавливается вне зависимости от того, учатся ли они.
Иждивенцами могут быть не только дети, но и братья с сёстрами, а также внуки. В этом случае доплата предусмотрена аналогичная — за наличие на иждивении несовершеннолетнего или студента до 23 лет.
Размер повышения составляет одну треть от величины фиксированной выплаты. Оно начисляется на каждого иждивенца (не более, чем трёх). В 2024 году размер фиксированной выплаты составляет 8134 рубля.
В СФР пояснили, что доплата на одного иждивенца составляет 2711 рублей. За двоих повышение равняется 5423 рублям. На троих и более — 8134 рубля.
Выплату оформляют при первичном назначении пенсии. Если заботиться о нетрудоспособных родственниках приходится позже, то необходимо подавать заявление в Соцфонд.
Также белгородцам напомнили, что право на доплату сохраняется, если студент берёт академический отпуск. У последнего при этом не должно быть работы. Если учащийся решит перевестись на заочное или вечернее отделение, то право на выплату прекращается.
Ранее в мэрии Белгорода назвали суммы выплат труженикам тыла, репрессированным, ветеранам труда и детям войны.