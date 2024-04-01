Мэр Харькова Терехов: в городе разрушена почти вся энергетическая инфраструктура

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
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Updated Сегодня, 10:50
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил в понедельник, 24 марта, что после ударов российских военнослужащих в городе разрушена почти вся критическая энергетическая инфраструктура. Из-за этого образовалась очень тяжёлая ситуация.
После ударов ВС РФ в Харькове разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ. Когда энергоснабжение будет восстановлено, неизвестно.
После отключения света многие жители города посещают пункты обогрева и школы, где харьковчан бесплатно кормят.
Сегодня, 1 апреля, также стало известно об уничтожении террористических формирований вблизи с белгородским приграничьем.