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Published Сегодня, 10:50

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Updated Сегодня, 10:50

Мэр Харькова рассказал о тяжёлой ситуации для энергетической отрасли города

Мэр Харькова Терехов: в городе разрушена почти вся энергетическая инфраструктура

1 апреля 2024, 10:50
Фото: 1MI

Мэр Харькова рассказал о тяжёлой ситуации для энергетической отрасли города

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил украинскому изданию «Лига» о разрушении почти всей энергетической инфраструктуры города. По его словам, разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, пишет РИА «Новости».
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СВО

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил в понедельник, 24 марта, что после ударов российских военнослужащих в городе разрушена почти вся критическая энергетическая инфраструктура. Из-за этого образовалась очень тяжёлая ситуация.

После ударов ВС РФ в Харькове разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ. Когда энергоснабжение будет восстановлено, неизвестно.

После отключения света многие жители города посещают пункты обогрева и школы, где харьковчан бесплатно кормят.

Сегодня, 1 апреля, также стало известно об уничтожении террористических формирований вблизи с белгородским приграничьем.

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