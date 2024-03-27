Тошнота и потеря зубов: к чему может привести чрезмерное употребление чая?

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Самым полезным чаем среди всех оказался улун: его заваривают путём неполного теплового обращения при температуре воды 80-85 °C. Улун богат антиоксидантами, полифенолами и теазинензинами, которые свойственны только этому виду чая.
Улун можно употреблять при стоматологических проблемах, заболеваниях сердца и сосудов. Также он ускоряет обмен веществ и эффективнее восстанавливает организм после физических нагрузок, а у диабетиков может стабилизировать уровень сахара в крови. Однако стоит выпивать не более двух-трёх чашек в день.
Не только улун полезен для организма, утверждает эксперт. Вне зависимости от вида чая у людей на 16% снижаются риски развития диабета второго типа, они менее подвержены ожирению и крепче спят. Также чай помогает бороться со стрессом, позволяет сконцентрироваться и благоприятно влияет на когнитивные функции.
Но есть и вред:
Самым вредным чаем признан пакетированный, так как его делают из остатков чайного производства, а самым полезным — зелёный листовой чай.
Для усиления полезных свойств чая можно использовать добавки: травы, мёд, лимон, малину, облепиху и имбирь.