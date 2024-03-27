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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Чай

Тошнота и потеря зубов: к чему может привести чрезмерное употребление чая?

27 марта 2024, 14:23
Фото: Изображение Midjourney
Чай

Белгородцам рассказали о полезных свойствах чая

Эксперт сообщил, какой чай вредный, а какой — полезный. Он также объяснил, какие добавки можно использовать для усиления полезных свойств чая. Подробности рассказали журналисты «Новых известий».

Самым полезным чаем среди всех оказался улун: его заваривают путём неполного теплового обращения при температуре воды 80-85 °C. Улун богат антиоксидантами, полифенолами и теазинензинами, которые свойственны только этому виду чая.

Улун можно употреблять при стоматологических проблемах, заболеваниях сердца и сосудов. Также он ускоряет обмен веществ и эффективнее восстанавливает организм после физических нагрузок, а у диабетиков может стабилизировать уровень сахара в крови. Однако стоит выпивать не более двух-трёх чашек в день.

Не только улун полезен для организма, утверждает эксперт. Вне зависимости от вида чая у людей на 16% снижаются риски развития диабета второго типа, они менее подвержены ожирению и крепче спят. Также чай помогает бороться со стрессом, позволяет сконцентрироваться и благоприятно влияет на когнитивные функции.

Но есть и вред:

  • при чрезмерном употреблении чая увеличивается риск потери зубов. Например, чай каркаде оказался вреднее энергетиков и газировки;
  • чай пуэр может привести к тошноте и боли в животе из-за содержащихся в нём танинов, которые раздражают кишечный тракт;
  • зелёный чай, хоть и считается самым полезным, может неблаготворно влиять на организм. Например, вместе с вредными микробами убить и полезные. Также зелёный чай обладает мочегонным свойством и может спровоцировать проблемы с почками;
  • переизбыток чёрного чая может привести к повышению или скачкам артериального давления.

Самым вредным чаем признан пакетированный, так как его делают из остатков чайного производства, а самым полезным — зелёный листовой чай.

Для усиления полезных свойств чая можно использовать добавки: травы, мёд, лимон, малину, облепиху и имбирь.

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