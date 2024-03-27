Тошнота и потеря зубов: к чему может привести чрезмерное употребление чая?

Улун можно употреблять при стоматологических проблемах, заболеваниях сердца и сосудов. Также он ускоряет обмен веществ и эффективнее восстанавливает организм после физических нагрузок, а у диабетиков может стабилизировать уровень сахара в крови. Однако стоит выпивать не более двух-трёх чашек в день.