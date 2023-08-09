Белгородцев предупредили о скором подорожании чая, кофе и кондитерских изделий

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:51
С сентября крупные производители чая и кофе могут повысить на 6-9% отпускные цены на свою продукцию. Помимо этого, ожидается подорожание кондитерских изделий.
Так, о повышении отпускных цен на 6-9% ретейлеров предупредил производитель чая «Май» («Майский», «Лисма», Curtis, Richard). Похожее уведомление направила компания JDE (кофе Jacobs, L`OR, Tassimo). О повышении цен на свою продукцию на 4-5% сообщила «Орими» (Greenfield, Tess, Jardin).
Среди причин такого решения производители называют девальвацию рубля, подорожание сырья для изготовления кофе. Помимо этого, была засуха в странах Азии, из-за чего сбор чая в Индии в этом сезоне уменьшился на 30–40%, а в Китае — на 20%. При этом Россия закрывает только 0,2% от потребностей чая за счёт сбора в Краснодарском крае, пишет издание со ссылкой на гендиректора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурии.
Подорожать могут и кондитерские изделия. Повышение цен возможно уже с 1 сентября. На это повлияло в том числе снижение сбора какао-бобов из-за засухи в Западной Африке, откуда импортируется сырьё.
О возможном подорожании шоколада производители предупреждали ещё в конце июля.
Помимо этого, сообщалось о росте цен на сок и газированные напитки. Крупные производители планировали повысить стоимость своей продукции в среднем на 10-20%.