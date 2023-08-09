Белгородцев предупредили о скором подорожании чая, кофе и кондитерских изделий

Среди причин такого решения производители называют девальвацию рубля, подорожание сырья для изготовления кофе. Помимо этого, была засуха в странах Азии, из-за чего сбор чая в Индии в этом сезоне уменьшился на 30–40%, а в Китае — на 20%. При этом Россия закрывает только 0,2% от потребностей чая за счёт сбора в Краснодарском крае, пишет издание со ссылкой на гендиректора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурии.