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Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Под Белгородом сбили три украинских беспилотника

Под Белгородом сбили три украинских беспилотника

27 марта 2024, 15:12
Фото: Bel.ru
По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, сообщил Вячеслав Гладков.

27 марта в Белгородском районе система ПВО сбила три БПЛА самолётного типа на подлёте к городу. По предварительной информации, никто не пострадал. Также обошлось без разрушений.

Информацию о последствиях на земле сейчас уточняют оперативные службы.

Также сегодня, 27 марта, в результате удара беспилотника было повреждено административное здание в центре Белгорода. В здании выбило окна на третьем и четвёртом этажах, также был посечён фасад. Помимо этого, была ранена женщина. У неё осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Женщину госпитализировали.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Беспилотник#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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