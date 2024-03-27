Под Белгородом сбили три украинских беспилотника

Также сегодня, 27 марта, в результате удара беспилотника было повреждено административное здание в центре Белгорода. В здании выбило окна на третьем и четвёртом этажах, также был посечён фасад. Помимо этого, была ранена женщина. У неё осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Женщину госпитализировали.