Масло и макароны в обстреливаемом приграничье продавали по незаконно высокой цене

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Проверка прошла в одном из магазинов Шебекинского городского округа. Специалист госконтроля установил, что макаронные изделия и масло, произведённые в Белгородской области, продавали по ценам, превышающим предельный уровень торговой надбавки.
В отношении главного бухгалтера завели дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.6 КоАП РФ («Завышение регулируемых государством цен на продукцию, товары либо услуги, предельных цен, Завышение установленных надбавок к ценам»). Наказание для должностных лиц — штраф в 50 тыс. рублей или дисквалификация сроком до трёх лет.
Прокуратура пообещала проследить за устранением нарушений.