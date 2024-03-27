Масло и макароны в обстреливаемом приграничье продавали по незаконно высокой цене

В отношении главного бухгалтера завели дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.6 КоАП РФ («Завышение регулируемых государством цен на продукцию, товары либо услуги, предельных цен, Завышение установленных надбавок к ценам»). Наказание для должностных лиц — штраф в 50 тыс. рублей или дисквалификация сроком до трёх лет.