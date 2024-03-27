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Сливочное масло

Масло и макароны в обстреливаемом приграничье продавали по незаконно высокой цене

27 марта 2024, 12:40
Фото: 1MI
Сливочное масло

В магазине незаконно увеличили цены на белгородские продукты

Повышенную стоимость заметили в магазине Шебекинского округа. Цены незаконно увеличили на масло и макароны, произведённые в Белгородской области. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

Проверка прошла в одном из магазинов Шебекинского городского округа. Специалист госконтроля установил, что макаронные изделия и масло, произведённые в Белгородской области, продавали по ценам, превышающим предельный уровень торговой надбавки.

В отношении главного бухгалтера завели дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.6 КоАП РФ («Завышение регулируемых государством цен на продукцию, товары либо услуги, предельных цен, Завышение установленных надбавок к ценам»). Наказание для должностных лиц — штраф в 50 тыс. рублей или дисквалификация сроком до трёх лет.

Прокуратура пообещала проследить за устранением нарушений.

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#Общество#Белгородская область#Продукты#Масло#Цены#Макароны#Белгород#Шебекинский горокруг#Александра Склярова
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